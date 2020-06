UNA APP PER LA SICUREZZA Come anticipato un mese fa, nel corso della presentazione dei nuovi test per la sicurezza attiva e passiva dei veicoli, ACI e il consorzio Euro NCAP (di cui fa parte anche l’Automobile Club Italiano) hanno presentato Euro Rescue, app pensata per aiutare i soccorritori durante un’emergenza.

AUTO PIÙ COMPLESSE La app rientra nel progetto di sostegno alla sicurezza “terziaria”, che non riguarda quindi solo gli occupanti di un’automobile, ma anche le persone chiamate a intervenire in caso di emergenza. La maggior complessità dei veicoli moderni, realizzati con materiali più resistenti e numerose componenti elettroniche (vedi le batterie dei motori ibridi o elettrici), impone di sapere come e dove intervenire per evitare di complicare una situazione già critica, ed è quindi cruciale avere a disposizione nel minor tempo possibile le informazioni corrette. Un intervento rapido, entro la cosiddetta “golden hour” (letteralmente, ora d’oro, i momenti più preziosi) può contribuire a salvare vite e ridurre le conseguenze di un incidente.

COSA SONO I RESCUE SHEET Per poter assistere gli occupanti in maggior sicurezza, i soccorritori devono poter accedere ai cosiddetti Rescue Scheet, fogli di salvataggio, messi a disposizione dai costruttori. Queste pagine riassumono in formato standardizzato tutte le informazioni relative alla posizione di componenti potenzialmente pericolosi quali airbag, pretensionatori, serbatoio del carburante, cavi elettrici o batterie ad alta tensione, che potrebbero rappresentare un rischio sia per gli occupanti che per i soccorritori stessi.

GRATUITA, IOS E ANDROID Euro NCAP, in collaborazione con l'Associazione Internazionale dei Vigili del Fuoco e del Salvataggio (International Association of Fire & Rescue Services), ha quindi raccolto tutti i Rescue Scheet mettendoli a disposizione nella app Euro Rescue, scaricabile gratuitamente sia in versione iOS sia Android, così da poter accedere - anche offline - alle informazioni essenziali di un veicolo.

C’È DEL LAVORO DA FARE Il lavoro è solo all’inizio, però: nei prossimi mesi Euro NCAP verificherà, per la valutazione della sicurezza delle auto nuove, che i relativi Rescue Sheet rispettino le norme ISO; di pari passo, entro il 2022 verrà ampliato anche il database di lingue supportate, aggiungendo anche l’italiano a inglese, francese, tedesco e spagnolo.