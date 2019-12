OVER THE TOP Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e nuova Volkswagen Golf non si tira certo indietro. L'ottava generazione dell'auto più venduta in tutta Europa è anche una delle auto più sicure mai prodotte, e non solo limitatamente alla categoria delle compatte. Conquistare 5 stelle Euro NCAP è oggi un'impresa, chiedere a Peugeot 208, Opel Corsa e Citroen C5 Aircross, solo tre esempi di modelli che nel 2019 non sono andati oltre le 4 stelle. L'ultima tornata di test assegna dunque a nuova Golf il massimo punteggio. Insieme a Nissan Juke, Ford Puma e Audi Q8, e a differenza del terzetto delle citycar elettriche di Gruppo Volkswagen: per VW up!, Seat Mii e Skoda Citigo, solo 3 stelle.

SICUREZZA A 360° Le stellette al petto sono una medaglia ma non sviscerano le proprietà di un'auto nei dettagli. In materia di sicurezza passiva, Golf 8 merita il massimo dei voti grazie ad un elevato grado di protezione sia dei passeggeri adulti (score del 95%), sia dei bambini (89%). Dai crash test (vedi video) l'auto esce dunque frastornata, ma a testa alta. Uniche piccole criticità riscontrate, l'apertura della porta posteriore nello scontro contro barriera laterale e la marginale protezione del torace del passeggero posteriore in quello frontale pieno. Lusinghiero (76%) anche il grado di protezione degli utenti deboli della strada in caso di impatto: la presenza, sin dall'equipaggiamento base, di frenata automatica di emergenza (sia per la città, con riconoscimento pedoni e ciclisti, sia alle velocità extraurbane), oltra al mantenimento attivo di corsia Lane Assist, influenza infine non di poco la valutazione complessiva (78% prendendo in esame i sistemi elettronici di ausilio alla guida).

RIMANDATE Solo sufficiente, quindi, il giudizio che Euro NCAP assegna invece alle “twin citycar” elettriche di Volkswagen Group: VW up!, (provata anche nelle alimentazioni tradizionali), Seat Mii e Skoda Citigo pagano l'assenza del sistema di frenata automatica e la scarsa o marginale protezione del torace degli occupanti. 3 stelle, si può solo migliorare. Da segnalare, in ogni caso, il massimo punteggio nella prova di urto contro barriera laterale. A Wofsburg ora sanno dove eventualmente intervenire.