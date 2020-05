I render son desideri

Ciascuno ha i suoi sogni, e chi siamo noi per giudicarne la legittimità? Proprio nessuno, e del resto il mondo dei rendering è in grado di offrire soddisfazione a più o meno qualunque fantasia, anche le più spregiudicate. Insomma, se il vostro sogno è sempre stato quello di vedere un classico Maggiolino Volkswagen con le fattezze di una Chevrolet Corvette... beh ora avete trovato pane per i vostri denti (o materiale concreto, per quanto digitale, per la vostra immaginazione).

L'IDEA Il noto 3D artist Al Yasid Oozeear (con un profilo Instagram seguito da oltre 275mila fan) infatti ha pensato bene di immaginare questo strano mix (che da queste parti ci ha ricordato un po' il mitico Bumblebee dei Transformer) tra un mito europeo e un mito americano, tra l'auto ''per tutti i giorni'' più nota del passato e una delle sportive americane più iconiche di sempre. Il Maggiolino del resto è un'auto amatissima, e questo fa sì che continui a essere protagonista di tantissime ''reinterpretazioni'', non solo in 3D ma anche nel mondo reale. L'idea iniziale per questo rendering forse è stata quella di provare, attraverso questo incontro, a immaginare una Corvette con il motore posteriore, cosa che in realtà (non tutti lo sanno) venne anche ufficialmente tentata dagli ingegneri della Casa nel 1964, ma soltanto in forma di prova.

LA DICHIARAZIONE Ma che cos'ha da dire Oozeear stesso riguardo alla sua ultima realizzazione? Ecco la sua dichiarazione: ''Si tratta di un work in progress, che mi porto avanti da tempo e ancora abbastanza lungo. Ho pensato però intanto di cominciare a mostrarvi il retro, perché in realtà non mi piace come è venuto il frontale al momento, e dovrò rifarlo completamente. Inoltre, sì: quelli sono i fari posteriori della Corvette C7, perché sono disponibili sul mercato e questo rende la realizzazione un po' più semplice''. E voi che ne pensate? Si tratta di un incontro sacrilego o di un mix interessante?