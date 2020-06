NUMERI IMPORTANTI Aumentano i fondi per il bonus biciclette, a confermarlo il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel question time al Senato di giovedì 4 giugno. Il dicastero guidato dall’ex Comandante dei Carabinieri è infatti riuscito a recuperare altri 70 milioni di euro, che si sommano ai 120 milioni previsti dal bonus mobilità contenuto all’interno del dl Rilancio, varato lo scorso 19 maggio. Il Ministro Costa si augura inoltre che l’Esecutivo riesca a trovare altri 50 milioni prima della conversione in legge dello stesso, portando in questa maniera l’ammontare complessivo degli incentivi a 240 milioni di euro.

OFFLINE Nonostante i fondi siano già stati stanziati, nessun cittadino è tuttavia ancora riuscito ad accedere al denaro. Queste, in sintesi, le parole di Paolo Nigrelli, Direttore di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), che aggiunge: “Non essendo ancora entrato in funzione il portale del Ministero dell’Ambiente sul quale registrarsi e poter chiedere l’incentivo di un acquisto fatto, noi non sappiamo quante sono le richieste di incentivo e quanto di questo fondo è stato speso e impegnato o utilizzato. I cittadini sono andati in negozio o nei centri della grande distribuzione e hanno acquistato una bicicletta, richiedendo la fattura. Pronti ad utilizzarla il giorno in cui il portale del Ministero dell’Ambiente entrerà in funzione''.

MAGGIO DA RECORD D'altro canto, il direttore di ANCMA sottolinea gli ottimi risultati registrati nel mese appena concluso: “Il mese di maggio è stato davvero fuori dall’ordinario. I negozi ci parlano di tantissime biciclette vendute indipendentemente dagli incentivi, quasi il 60-70% di vendite in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso''. Secondo Nigrelli, il boom di acquisti non è circoscritto soltanto ai comuni con diritto, ma generalizzato in tutta Italia, segno che molti connazionali privilegiano sempre più le due ruote a scapito di mezzi pubblici e auto privata. Qui, la guida completa su come richiedere il bonus bici/monopattino, con tutte le procedure da seguire per ottenerlo.