AVANTI, C'È POSTO Elettriche, più ibride plug-in. Più i diesel e i benzina più virtuosi (che non sono certo pochi). Tanto tuonò che piovve (denaro), o almeno questo è ciò che augura a se stesso il mondo auto, un mondo che dall'emergenza COVID-19 è uscito a pezzi, anzi è ancora kappaò (vedi le vendite di maggio). A lungo invocata, una campagna di incentivi pubblici più generosa del programma attuale sembra ora una eventualità meno remota che non le puntate scorse. Ecobonus allargato a una platea di auto un po' più vasta, cioè che includa anche modelli a propulsione esclusivamente endotermica, purché dal grado di emissioni particolarmente contenuto. Benzina e diesel Euro 6d, ma anche a metano e GPL. La proposta giunge dal sottosegretario allo Sviluppo Economico Alessia Morani. Emendamento al Decreto Rilancio in vista?

IPSE DIXIT Il tempo stringe, i termini per presentare correzioni al testo del decreto sarebbero in realtà già scaduti. La buona notizia è in ogni caso che il Governo prende ora in considerazione una misura a beneficio anche del settore auto, forse sensibilizzato dal grido di aiuto che nel corso delle settimane precedenti si è levato da più parti, dalle associazioni dei concessionari - incapaci di smaltire stock fermi da mesi e a forte rischio finanziario e occupazionale -, vedi Federauto, a quelle degli stessi Costruttori, vedi Unrae. Da Morani, dunque, la proposta di un pacchetto di incentivi a breve termine, ''che comprenda il biennio 2020 2021 e che consenta di smaltire i volumi invenduti, in particolare quelle auto dai livelli di emissioni piuttosto ridotte, e che a loro volta contribuirebbero ad abbassare i livelli di inquinamento''. Modelli elettrificati, quindi, ma non solo: ''Giusto assecondare lo sviluppo tecnologico, tuttavia - spiega il sottosegretario - sarebbe altrettanto corretto rimodulare l'ecobonus, ed estendenderlo anche alle motorizzazioni tradizionali più all'avanguardia''.

FAME DI INCENTIVI In attesa che il provvedimento sia discusso in Commissione e assuma anche contorni più precisi, un'indagine AutoScout24 ci aiuta a immaginare quali effetti positivi un'eventuale revisione del sostegno pubblico al comparto avrebbe sulle vendite. Secondo il Centro Studi di AutoScout, il 17% dei propri utenti che ha dichiarato di non voler sostituire la vettura entro l’anno, potrebbe cambiare idea se e solo se ci fossero incentivi adeguati per l’acquisto di un’auto nuova. Il 31% del campione, inoltre, qualora gli incentivi fossero previsti anche per questa tipologia di vettura, si orienterebbe su un esemplare di seconda mano. Quali incentivi si aspettano gli italiani? Incentivi di carattere economico (indicati dal 69% degli intervistati), oppure legati alla riduzione delle tasse, come il bollo auto (26%). 7 automobilisti su 10, infine, avrebbe un budget di spesa superiore ai 10.000 euro. Un quarto di essi, oltre i 25.000 euro. Un potenziale che sarebbe un peccato sprecare.