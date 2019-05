Autore:

Federico Sardo

UN SALUTO A DIETER ZETSCHE Un video davvero bellissimo, per il quale non possiamo che complimentarci: è quello che ha realizzato BMW per celebrare il pensionamento di Dieter Zetsche, storico CEO di Mercedes-Benz. Zetsche, nato a Istanbul nel 1953, è entrato in Daimler nel 1976 ed è rimasto nel gruppo fino a pochi giorni fa, scalando man mano tutti i gradini dell’azienda fino all’arrivo, tredici anni fa, al top della casa tedesca.

PENSIONE RECORD Ora il pensionamento, decisamente invidiabile: Zetsche infatti percepirà 4.250 euro al giorno, per un totale di circa un milione e mezzo di euro all’anno. Niente male. Ma la curiosità del giorno è il video che BMW, storica rivale di Mercedes, ha realizzato per salutare Zetsche nel suo ultimo giorno di lavoro.

IL VIDEO Un attore, un sosia somigliantissimo al CEO della casa del gruppo Daimler, esce dalla sede Mercedes dopo avere salutato tutti e riconsegnato il badge. A questo punto il video ci dice che l’ex dirigente, finalmente libero, potrà godersi davvero il tempo libero e le sue passioni. Quindi lo vediamo rientrare a casa e aprire la porta del suo garage, che contiene una Mercedes vintage. Ma a questo punto la sorpresa: Zetsche non la usa e si mette invece alla guida di una fiammante BMW i8 Roadster.

COMPETIZIONE E ELEGANZA Un colpo di genio, seguito però da un messaggio sincero e caloroso, all’insegna di una rivalità molto sportiva e corretta: “Grazie, Dieter Zetsche, per tanti anni di stimolante competizione”. Ma non è tutto: Mercedes ha ritwittato il video attraverso il suo account ufficiale, con questo commento: “Grazie BMW per il gentile suggerimento, ma siamo sicuri al 100% che ha già deciso di passare a EQ” (l’elettrica di Mercedes).