SICURI SI DIVENTA Questione di sensibilità, e non è vero che piloti si nasce. La confidenza con un'auto è un sentimento che si può allenare, ogni automobilista può raggiungere un livello di simbiosi con il mezzo superiore a quello che ha già maturato in anni di patente. Basta affidarsi alle mani giuste, e in fatto di esperienza in sicurezza e padronanza dei veicoli, nessuno in campo nazionale batte la struttura di GuidarePilotare, anche nel 2020 responsabile del programma BMW Driving Experience. La stagione è già partita e accoglie una new entry: i corsi di Guida Sicura Avanzata Ghiaccio e Neve (Ghiacciodromo di Livigno, 30 gennaio - 2 febbraio) rappresenta una assoluta novità, ed è una novità di quelle di cui interessarsi.

CAMPIONI D'INVERNO Perché il ghiaccio è l'elemento naturale che più di ogni altro è in grado di influenzare la dinamica dell'auto, ma se compreso e rispettato è anche il fondo che consente di perfezionare la tua tecnica di guida molto più velocemente che l'asfalto asciutto. Spazi di frenata, angolo di imbardata, raggio di sterzata, tutto su una superficie gelata viene amplificato, errori inclusi. Qualche ora al volante di una BMW M135i x Drive, oppure di una M2 Competition, e avrai registrato direzione dello sguardo, movimenti delle braccia, pressione sui pedali. Trazione anteriore, posteriore, integrale: ogni schema ha le sue proprietà, basta conoscerle, sperimentarle, infine governarle.

BMW FLEET A proposito di parco auto: a seconda del tipo di corso, a BMW M135i xDrive ed M2 Competition faranno compagnia modelli più comuni come 118d e 320d Touring, ma anche versioni tutte da guidare come M4 Competition ed M240i. Per fare conoscenza coi sistemi plug-in hybrid, ecco 225xe Active Tourer, mentre l'esperienza 100% elettrica viene affrontata a bordo di i3s 120Ah. Sempre e comunque, un istruttore di GuidarePilotare (società fondata nel 1982 dall'ex pilota di Formula 1 Sigfried Stohr) al proprio fianco. Una SD Card Full HD registra il proprio ''stint'' di guida e la telemetria: in pista per esercitarsi, in aula per individuare i propri punti deboli.

GIOCHI SENZA FRONTIERE A Livigno il ghiaccio, successivamente BMW Driving Experience torna al proprio habitat tradizionale dei circuiti. Calendario fitto e variegato, per privati e per aziende: limitatamente alla Guida Sicura Avanzata, appuntamento a Vallelunga (26-27 marzo), Adria (15-16 aprile), Monza (10-11 giugno e 21-22 ottobre), infine Misano (5-6 novembre), storico quartier generale della scuola. Per tutte le altre date ed info come prezzi ed adesioni, clicca qui. Per il quarto anno consecutivo, in particolare, i corsi di Guida Sicura Avanzata vengono estesi alle persone con disabilità motorie (programma SpecialMente): tutti hanno il diritto di imparare, sicurezza stradale come esempio di inclusione.