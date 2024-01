Auto, arte, cultura. Volvo Studio, al via un 2024 "filosofico"

È quel fenomeno descritto nell’ambito della meccanica quantistica, ma che sempre più sta assumendo una valenza superiore e applicabile in molti altri contesti della scienza, della tecnologia, della filosofia, dell’ecologia e della sociologia.

È il fenomeno del cosiddetto Entanglement. In sintesi, nella sua accezione più ampia, il termine definisce ''ciò che a livello micro può generare effetti a livello macro attraverso l’interazione, la correlazione e la connessione''. Volvo EX30 è un simbolo di Entanglement in chiave auto: dimensioni mai così compatte per un veicolo Volvo, grandi effetti sull'ambiente grazie al basso impatto in termini di CO2. Entanglement, inteso come approccio organico, è infine anche il leit motiv dei prossimi appuntamenti del Volvo Studio Milano, laboratorio in cui il marchio scandinavo, dalla sua inaugurazione nel 2017, racconta i suoi valori in modo sempre assai originale. Arte, musica, filosofia, cultura, vita: al centro, sempre la natura umana, nelle sue espressioni più spontanee e anticonvenzionali.

Il calendario 2024 è stato presentato i giorni scorsi a Volvo Studio Milano da Chiara Angeli, Head of Commercial Operations Volvo Car Italia e responsabile delle attività del Volvo Studio. Agenda fitta, come gli anni scorsi.

Chiara Angeli, responsabile attività Volvo Studio

LA MILANESIANA E LA NAVE DI TESEO

Anche nel 2024 il Volvo Studio Milano ospiterà, nelle giornate 11-13 giugno, alcuni degli eventi previsti nella 25esima edizione de La Milanesiana, ospitando anchre un prologo esclusivo con la mostra Scerbanenco secondo Fior dedicata all’incontro tra il mondo narrativo di Giorgio Scerbanenco e l'interpretazione visiva del fumettista Manuele Fior. La mostra – una prima assoluta per la città di Milano – sarà inaugurata il 19 marzo e racconterà di un intenso incontro tra letteratura e arte visiva, un connubio tra tradizione e innovazione con due grandissimi talenti in un’unica esperienza culturale. La mostra è a cura di Elisabetta Sgarbi con la collaborazione di Cecilia Scerbanenco, figlia di Giorgio Scerbanenco. Il catalogo ufficiale della mostra è edito dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.

Volvo Studio Milano, un polo sempre più dinamico

BAM

Spinta dal riscontro ottenuto dall’edizione 2023, torna e si consolida la rassegna di arte contemporanea Visioni Diacroniche: mondi in dialogo tra ecosistemi naturali e arte contemporanea, il progetto curato da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano e Ilaria Bonacossa, Direttrice del MNAD – Museo Nazionale di Arte Digitale, Milano. Attraverso opere e ricerche di artisti internazionali, il ciclo articolato su tre appuntamenti (14 febbraio, 13 marzo, 10 aprile) esplora universi in cui il micro diventa macro e viceversa, e nei quali l’arte è intesa come trasformazione e rigenerazione in grado di creare connessioni tra discipline, individui e società.

TRIENNALE MILANO TEATRO

Uno dei progetti più interessanti degli ultimi due anni di programmazione del Volvo Studio torna con la sua terza edizione. Esplorazioni è un ciclo realizzato in collaborazione con Triennale Milano Teatro e imperniato sulla contaminazione fra danza, musica live e improvvisazione. I quattro appuntamenti in programma (ottobre con data da definire, 12 novembre, 20 novembre e 3 dicembre) riprendono il viaggio nella scena musicale e coreografica italiana più originale e affascinante. La proposta integra i valori di Volvo consolidando un percorso di ricerca e scoperta artistica basate sull'incontro e la relazione (Entanglement).

MUSICA, MAESTRO!

Tornano gli aperitivi musicali

Da sempre filone principale dell’attività del Volvo Studio, la musica propone quest’anno un calendario ricco di ulteriori, gradite conferme grazie alla rinnovata partnership con Ponderosa Music&Art. A cominciare dalla terza edizione del ciclo Un Mare di Suoni, grazie al quale si parte di nuovo e immediatamente alla scoperta del Mediterraneo inteso come luogo evolutivo di connessioni musicali e trasformazioni culturali. Quattro appuntamenti in programma: 15 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 11 aprile. Volvo Studio Milano si conferma inoltre per il settimo anno consecutivo luogo di Piano City Milano ospitando una serie di concerti (18-19 maggio) nell’ambito dell’edizione 2024 di uno dei più grandi festival musicali del mondo. Confermata anche la proposta dei concerti del ciclo Break in Jazz – aperitivo nel dehors accompagnato da musica live di qualità (5-11-19-26 giugno). Protagonisti della rassegna saranno ancora una volta giovani jazzisti laureati in Alta Formazione Artistica e Musicale presso i Civici Corsi di Jazz di Milano. Il Volvo Studio Milano ospiterà anche la sesta edizione del progetto Jam the Future in preparazione degli appuntamenti del festival JAZZMI 2024. Al Volvo Studio Milano arriva infine Rumore in Studio, ciclo articolato su quattro appuntamenti (7 febbraio, 6 marzo, 18 aprile, 9 maggio) curati da BASE Milano e dedicati alle sperimentazioni elettroniche. In ognuna delle serate si assisterà a fusioni di modern classic ed elettronica, con influenze jazz, contaminazioni folk, tracce di avant-garde pop. Da citare anche il secondo appuntamento del mini-ciclo Archi e Piani Inclinati realizzato in collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano nell’ambito del progetto Masterclass Accademia Abbado - Professore d'Orchestra.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/01/2024