VISITA VIRTUALE Si chiama Audi Stream ed è la piattaforma della Casa dei Quattro Anelli che permette di visitare, in modo virtuale, il quartier generale di Ingolstadt. Un'esperienza a distanza, ma fatta di interazione, perché dall'altra parte ci saranno vere guide, pronte a rispondere alle vostre domande. Vediamo come funziona.

AUDI STREAM Le sessioni sono numerose, spalmate su un ampio arco della giornata (13.00-19.00) ma è necessario prenotarsi all'appuntamento di proprio interesse. I posti infatti sono limitati, proprio per poter dare modo a tutti coloro che volessero di intervenire. Per la prenotazione è sufficiente andare sulla piattaforma Audi Stream, registrarsi e indicare le proprie preferenze.

DAL PRODOTTO AL DESIGN Le sessioni spaziano a 360°, dalla produzione ai modelli, dalla tecnonologia al design. Quelle dedicate alla visita dello stabilimento sono disponibili in lingua inglese, mentre le Insight Audi Design, al momento, sono solo in tedesco (ma presto anche in inglese, assicurano). I tour hanno una durata di circa 20 minuti, sono completamente gratuiti e danno la possibilità di intervenire con i propri quesiti. Certamente un'occasione, per gli appassionati Audi, di conoscere tutti i retroscena del marchio.