Traino oltre i limiti: Ferrari 488 GTB e Mercedes GLA coinvolte in un incidente

Se provate a trainare un rimorchio di grandi dimensioni, sul quale sono piazzate una Ferrari 488 GTB e una Mercedes-Benz GLA (leggi la prova di Mercedes GLA 200 d), è meglio che controlliate tutto per bene e soprattutto non superate il carico di traino consentito.

Ma, a quanto pare, il conducente di una VW Touareg lo ha scoperto di recente a sue spese e probabilmente dovrà affrontare una discussione molto imbarazzante con la sua compagnia di assicurazione.

Incidente al traino: coinvolta una Ferrari 488 GTB, qui in perfette condizioni

Le informazioni sono poche, ma si sa che nel corso dell’ultimo fine settimana un incidente stradale ha coinvolto la supercar italiana (qui, un altro incidente per una Ferrari), il SUV compatto tedesco e una VW Touareg in Serbia. Secondo una testimonianza pubblicata su Reddit (qui il link a Reddit), il SUV Volkswagen stava trainando il rimorchio su cui erano caricate le due auto.

Incidente al traino: la VW Touareg che trainava la Ferrari e la Mercedes in Serbia

La VW Touareg, pur avendo una capacità di traino dichiarata di 3.500 kg, probabilmente trasportava un carico eccessivo: la Ferrari 488 GTB (guarda una Ferrari 488 GTB malconcia) e la Mercedes GLA pesano circa 1.500 kg ciascuna, senza considerare il peso del rimorchio.

Secondo alcuni utenti online, il peso potrebbe essere stato distribuito in modo non corretto e non risultano visibili catene di sicurezza. Secondo una testimonianza il SUV era ''chiaramente in difficoltà'' e ''riusciva a malapena a trainare il carico''.

Incidente al traino: una Mercedes GLA nuova

Uno pneumatico è esploso

Secondo le autorità, uno degli pneumatici del SUV è scoppiato causando l’uscita di strada. Il rimorchio si è staccato dalla VW e si è ribaltato su un terrapieno a lato della strada.

Entrambi i veicoli trainati sono finiti capovolti, con i tetti danneggiati in modo grave. A questo punto è difficile determinare l'entità esatta dei danni subiti dalle auto, ma sicuramente si aprirà un bel contenzioso con l’assicurazione.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/07/2025