NOVITÁ IN ARRIVO Il 2019 è stato per Volvo un anno davvero eccezionale, con numeri di vendite in forte crescita. A fronte di questo successo la Casa svedese sta pianificando il suo futuro, con lo sguardo rivolto a nuovi modelli. L’ampliamento della gamma, con ogni probabilità, porterà in dote due nuovi SUV: il primo di questi si baserà sulla piattaforma del crossover Volvo XC40 e potrebbe chiamarsi C40, mentre il secondo sarà, con ragionevole certezza, un’ammiraglia SUV sette posti, che si collocherebbe al di sopra della top di gamma XC90. Il nome del luxury SUV di Göteborg potrebbe essere Volvo XC100.

IBRIDO PLUG-IN Sotto il cofano dell’ipotetica XC100, un motore ibrido plug-in derivato proprio dalla sorella XC90. Il propulsore T8 hybrid di quest’ultima si basa infatti su un 2 litri 4 cilindri in grado di sviluppare una potenza complessiva di 303 CV, a cui si aggiungono 87 CV forniti dall’impianto elettrico. Grazie al sistema ibrido poi, in città, l’auto percorre dai 40 ai 49 chilometri in modalità EV. Con queste credenziali, nuova Volvo XC100 si prepara a dare del filo da torcere alle rivali tedesche: Audi Q7, BMW X5 e Mercedes GLE. Alcune indiscrezioni suggeriscono che le dimensioni di XC100 potrebbero permetterle di rivaleggiare addirittura con BMW X7.

RENDERING Sebbene non siano ancora state pubblicate immagini ufficiali e dettagli tecnici, il disegnatore russo Nikita Chuyko ha cercato di anticipare linee e forme del nuovo SUV premium scandinavo. Se Volvo decidesse di rimanere fedele al design attuale, lo stile di XC100 non si distaccherebbe poi così tanto da quello del più piccolo XC90. Tuttavia, Chuyko ha aggiunto alcuni dettagli interessanti, come: i nuovi proiettori anteriori dalla forma più rastremata e la firma luminosa LED al posteriore coast to coast. È ancora troppo presto per fare speculazioni sui prezzi, ciò che è certo è che la base di XC100 sarà superiore a XC90, che oggi di listino vale 88.550 euro. Nuova XC100 dovrebbe debuttare non prima degli inizi del 2023, con una variante 100% elettrica in arrivo solo più tardi.