APP IN AUTO Una volta c’erano le app per gli smartphone, adesso arrivano anche le app specifiche per le singole automobili. Comprensibile, e da un certo punto di vista inevitabile, visto che i computer che muovono le auto sono sempre più potenti e connessi a internet, e sono quindi in grado di offrire le stesse possibilità di un device portatile.

GOOOOOL! L’ultima arrivata si chiama We Score, ed è compatibile - per ora - solo con Volkswagen Golf. La app consente di ricevere aggiornamenti, notizie, punteggi e risultati delle partite di calcio sullo schermo dell’infotainment della media tedesca. La funzione text-to-speech fa sì che le informazioni possano essere lette direttamente dal computer di bordo, così da non costringere il conducente a distogliere gli occhi dalla strada.

ANCHE PER GLI EUROPEI Una volta installata si possono scegliere fino a tre squadre preferite, e una nazionale. Per queste squadre si attiveranno le notifiche push che informano in tempo reale sui risultati in campo. La app mette anche a disposizione un ticker live durante le partite, e tabelloni con i risultati degli incontri. We Score supporta le due divisioni principali di ogni nazione (Serie A e Serie B in Italia), la Champions League e la Europa League. La app sarà utilizzabile anche durante Euro 2020, posticipato a quest’estate, e di cui Volkswagen è partner ufficiale.

COME SI INSTALLA Occorre possedere una Volkswagen Golf, naturalmente, equipaggiata con i sistemi di infotainment “Discover Pro” e “Discover Media”, gli unici che supportano la app. Dopo essersi registrati si può accedere allo store dell’infotainment, e selezionare la app We Score, disponibile gratuitamente. Il sistema provvederà a scaricarla e installarla nell’impianto di infotainment, da cui potrà essere richiamata tramite la relativa icona nella home page. Prevedibile l'arrivo della app anche su altri modelli della casa che montano il medesimo sistema di infotainment.