QUASI A NUDO Il debutto ufficiale dovrebbe essere imminente, e forse i veli cadranno già nel mese di giugno per il nuovo Volkswagen Transporter di settima generazione, Volkswagen T7 per gli amici. Forse è proprio questo il motivo per cui i nostri fotografi di stanza al Nurburgring hanno potuto immortalare un esemplare del nuovo van quasi completamente privo di camuffature...

PIÙ SPAZIOSO Passo più lungo e sbalzo anteriore parimenti allungato, danno al nuovo transporter maggiore spazio in cabina. Il tutto con uno stile che rappresenta l'evoluzione di quello che già conosciamo, senza grandi stravolgimenti, ma con una misurata modernizzazione delle linee. Il frontale sembra ispirarsi al concept Budd-e datato 2016, ma a differenza di quest'ultimo - che adottava un powertrain completamente elettrico - il Transporter 7 verrà proposto in varie versioni, tali da soddisfare buona parte delle richieste.

PLUG-IN MA NON SOLO Il Volkswagen T7 dovrebbe infatti rendersi disponibile con tecnologia plug-in hybrid, ma anche con motori del tutto tradizionali, per lasciare l'onere e l'onore dell'elettrificaizone totale a una nuova generazione del Microbus, anticipato dal concept Volkswagen ID Buzz. T7 e Microbus potrebbero - il condizionale è ancora d'obbligo - soppiantare monovolume e multispazio della Casa, come Touran e Sharan, che potrebbero essere gradualmente eliminati. Del resto, le famiglie moderne preferiscono i SUV.