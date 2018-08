Autore:

Emanuele Colombo

LE FOTO SPIA Il Volkswagen T6, altresì noto come Bus, Transporter o Multivan, verrà sostituito nel 2020 ed ecco le prime foto spia del muletto: un veicolo che nasconde le nuove tecnologie sotto una carrozzeria vecchia. Nella fattispecie, il veicolo che vedete nelle immagini ha le forme di un Volkswagen T5 restaurato, mentre il futuro T7 sarà un'auto completamente nuova e basata sulla piattaforma MQB di Volkswagen.

I MOTORI Disponibile in più varianti, diverse nel passo e nella carrozzeria e con trazione anteriore e integrale, il nuovo T7 verrà proposto con motori a benzina, turbodiesel e persino ibridi: come nel caso della versione GTE Hybrid ritratta nei nostri scatti. Non è escluso che accanto alle motorizzazioni tradizionali Volkswagen decida di proporre anche una linea di modelli completamente elettrici, con batterie di diverse capacità. Ne sapremo di più tra due anni.