MAXI SUV ELETTRICO Arrivano dall’Austria le prime immagini del prototipo di Volkswagen ID.6, il SUV sette posti a batterie di Wolfsburg che andrà ad affiancarsi alla compatta ID.3 e al crossover ID.4. Pizzicato sui tornanti alpini, la BEV tedesca si mostra quasi interamente senza veli, un indizio che lascia immaginare come il lancio non sia poi così lontano. Le uniche porzioni celate da adesivi e coperture sono i fari e la griglia anteriore, un camouflage che fa sembrare la ID.6 piuttosto simile a Peugeot 3008.

DETTAGLI Basato sulla piattaforma modulare MEB del Gruppo VW, la ID.6 si distingue per forme massicce e dimensioni superiori ad ID.4, tutte caratteristiche enfatizzate da grandi cerchi in lega e passaruota torniti. Il design riprende il family feeling portato al debutto su ID.3, riproponendo quindi un linguaggio stilistico moderno e dal look futuristico. Stando alle prime indiscrezioni, VW ID.6 sarà disponibile solo in versione dual motor con trazione integrale. Escluse dunque varianti monomotore a trazione posteriore come su Volkswagen ID.4.

QUALCHE NUMERO Per quanto riguarda invece il powertrain, i rumors suggeriscono che ID.6 verrà offerta in due diversi livelli di potenza, rispettivamente da 300 CV e 410 CV, con batterie da 77 kWh e 111 kWh e un’autonomia complessiva registrata nel ciclo WLTP rispettivamente di 450 km e 600 km. Il concept di Volkswagen ID.6 è stato presentato per la prima volta durante il Salone di Shanghai 2019: l’auto sarà infatti prodotta in Cina e commercializzata inizialmente solo sul mercato locale, a partire dal 2022. Solo successivamente, il big SUV EV sbarcherà anche in Europa e negli Stati Uniti.