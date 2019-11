ARRIVA L’UPGRADE Volkswagen e-UP! fu la prima vettura completamente elettrica del Marchio tedesco. A sei anni dal debutto sul mercato, la piccola city-car teutonica a batterie si rinnova con una serie di cambiamenti che ne migliorano efficienza e capacità energetica. Nelle ultime ore Wolfsburg ha rilasciato inoltre il listino prezzi della sua nuova utilitaria elettrica.

FORME IMMUTATE Rimarranno delusi quelli che si aspettava un restyling rivoluzionario, il design non è stato infatti toccato, le sorprese stanno però tutte sottopelle. La nuova e-UP! monta infatti batterie agli ioni di litio da 32,3 kWh, quasi il doppio rispetto alla versione precedente che si fermava a 18,7 kWh. Il motore è in grado di sviluppare una potenza di 83 CV e una coppia massima di 212 Nm, che tramite una trasmissione manuale a rapporto unico si scaricano direttamente sull'asse anteriore. La velocità massima è di 130 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h è coperto in 11,9 secondi. Stando a quanto dichiarato dalla Casa, con un consumo medio in ciclo WLTP di 14,5-14,9 kWh/100 km, si riescono a percorrere fino a 260 km.

QUESTIONE RICARICA Grazie alla presa CCS Combo 2, la Volkswagen e-UP! è ora in grado di sfruttare tutti i vantaggi della ricarica a corrente continua. Con una potenza alla colonnina da 50 kW il pieno richiede all’incirca un’ora, con il caricatore Wallbox Amtron Start-E da 7,4 kW servono invece quattro ore per ripristinare l’80% delle batterie. Per averlo dovete però sborsare 1.058 euro. Tempi più lunghi se si decide di ricaricarla con la presa Schuko, in questo caso il “pieno” di elettroni richiede circa 14 ore.

QUANTO COSTA? Veniamo ora al nocciolo della questione, qual è il prezzo di questa piccola city-car elettrica? Sfruttando la promozione Volkswagen, la nuova e-UP! può essere vostra a 20.900 euro al posto 23.300 euro. A tutto questo si aggiungono i vari incentivi e sgravi fiscali offerti da Stato e regioni. Wolfsburg mette inoltre a disposizione tre differenti pacchetti aggiuntivi: Winter Pack da 450 euro, Sound Pack da 160 euro e Storage Pack da 80 euro. Per ridurre l’ansia da ricarica è consigliabile poi acquistare il caricatore Wallbox Amtron Start-E con cavo connettore Tipo 2.