Auto e arte: ecco la M850i xDrive Gran Coupé di Jeff Koons (e la puoi comprare)

L’artista statunitense Jeff Koons ha realizzato un’edizione esclusiva della M850i xDrive Gran Coupé. In tiratura limitatissima, all’asta per beneficenza

Da anni la casa di Monaco di Baviera è legata a doppio filo con l’arte, da quando è partito il programma BMW Art Cars nel 1975, su idea del pilota francese - nonché appassionato d'arte - Hervé Poulain, insieme al fondatore di BMW Motorsport Jochen Neerpasch. Da allora, almeno un’altra ventina di artisti di fama mondiale si sono susseguiti nell’immaginare - e realizzare - vere e proprie opere d’arte basandosi sulle automobili bavaresi.

The 8 x Jeff Koons: la BMW M850i dell'artista statunitense

REALTÀ AUMENTATA Tra questi anche Jeff Koons, artista statunitense (da noi conosciuto soprattutto per essere stato il marito di Ilona Staller, al secolo Cicciolina), che nel 2010 aveva dipinto la BMW M3 GT2 che aveva partecipato alla 24 ore di Le Mans. Quell’auto, insieme a tutte le altre realizzate in questi cinquant’anni, può essere ammirata tramite la app di realtà aumentata Acute Art.

The 8 x Jeff Koons: visuale laterale

THE 8 X JEFF KOONS Lungi dall’abbandonare la collaborazione con BMW, Koons si è fatto ispirare dalla nuova M850i xDrive Gran Coupé, realizzando una vera e propria scultura viaggiante, tanto bella da non sfigurare in un museo, ma regolarmente in vendita. Un’auto sportiva con una livrea ispirata alla pop art, motivi geometrici che rendono omaggio ai contorni della tedesca, con linee di colore che sembrano letteralmente esplodere in prossimità degli scarichi.

The 8 x Jeff Koons: l'artista con la sua opera d'arte

COLORI FUORI E DENTRO La verniciatura esterna richiede la bellezza di 200 ore di lavoro, e BMW riesce a produrne solo due a settimana. Il design così unico dell’auto, che può essere solo raccontata tramite le immagini di questo articolo, miscela ben undici diversi colori, dal blu all'argento, dal giallo al nero. Variegato anche l’interno, con sedili in pelle rosso e blu, e un coperchio del portabicchieri con un badge specifico per questa edizione e la firma di Koons. Ogni auto verrà fornita con un certificato firmato dall’artista e con il numero di serie del veicolo.

The 8 x Jeff Koons: gli interni

V8 DA URLO La BMW M850i xDrive Gran Coupé a cui si è ispirato Jeff Koons è una sportiva a quattro porte, mossa da un V8 da 4,4 litri di cilindrata, con una potenza di 530 CV e una coppia massima di 750 Nm. Arriva a 250 km/h (velocità autolimitata, ovviamente), e scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Prezzo base da 128.980 euro.

The 8 x Jeff Koons: la firma dell'artista nell'abitacolo

PRIMA AL MUSEO... Dopo il debutto al Frieze di Los Angeles, la The 8 X Jeff Koons verrà esposta al Rockefeller Plaza di Manhattan. Uno degli esemplari, firmato sul cofano posteriore dall’artista stesso, verrà messo all'asta da Christie's a New York il 4 aprile, e i proventi devoluti all'International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), ONG in cui Koons è personalmente coinvolto da più di vent’anni. La The 8 X Jeff Koons sarà poi portata in varie fiere d'arte ed eventi in tutto il mondo, dal Paris Photo al Goodwood Festival of Speed.

The 8 x Jeff Koons: il cofano

... POI IN GARAGE La BMW curata da Koons è in vendita, a un prezzo non dichiarato e disponibile solo su richiesta, con la formula “chi prima arriva meglio alloggia”. Per provare a comprarne una è sufficiente recarsi in una concessionaria BMW.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/02/2022