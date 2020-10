UN BUON INIZIO D’AUTUNNO Il mese di settembre è partito bene per il mercato dell’auto, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa. Un segno positivo raccolto anche da Suzuki, che in un solo mese ha battuto tre record per la filiale italiana: il maggior numero di auto immatricolate (4.966 esemplari), la quota di mercato su base mensile (3,18%) e la crescita rispetto allo stesso mese del 2019 (+97,69%).

PORTE APERTE Anche per questo motivo la casa di Hamamatsu propone, per il prossimo fine settimana, un week-end di porte aperte nei propri showroom. L’iniziativa si chiama “Aperti per te”, e permetterà a curiosi e visitatori di guardare e conoscere meglio le auto in tutta tranquillità e sicurezza. Dopo l’iniziativa Suzuki Smart Meet, che consente di sfruttare i più diffusi canali di comunicazione del web per fissare un appuntamento in concessionaria, il nuovo “porte aperte” ricostruisce il naturale legame tra cliente e showroom, con tutte le accortezze e le precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto.

VITARA E S-CROSS Accanto a Swift Hybrid e alla piccola Ignis Hybrid, l’unico SUV di segmento A, le principali protagoniste della due giorni “Aperti per te” saranno Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, che lottano nella fascia di mercato più agguerrita, quella dei SUV e delle crossover compatte. Entrambe disponibili con motorizzazioni ibride e tecnologia 4x4 Allgrip, in questi giorni sono in promozione a 19.900 Euro per S-Cross, e 20.950 Euro per Vitara. Maggiori informazioni alla pagina dedicata sul sito Suzuki.