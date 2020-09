DEJAVÙ Se l'auto in copertina vi ricorda un'altra auto, ma stentate a ricordare quale, vi aiutiamo noi. Suzuki Swace altro non è se non una Toyota Corolla Touring Sports sotto mentite spoglie. La joint venture tra i due marchi ''jap'' prosegue a vele spiegate, e così dopo l'operazione ACross, una RAV4 sotto copertura, ora è la volta della station wagon. Nuova Swace presto in Europa, prezzi e tempi esatti ancora ignoti: quel che è probabile, molto probabile, è che in ogni casa a partire da quest'inverno Corolla TS avrà un'alternativa leggermente più economica. Ma non per questo, meno tecnologica...

GEMELLE DIVERSE Suzuki Swace quindi basata su Corolla Touring Sports, ma con la propria personalità stilistica. Griglia radiatore leggermente rinnovata, così come paraurti anteriore e posteriore, nuovi fari a LED e un paio di luci posteriori ottimizzate. Possibile scegliere tra sette finiture di vernice, tra cui Oxide Bronze Metallic e Dark Blue Mica. Con l'eccezione di alcuni nuovi rivestimenti in pelle, gli interni della Swace vengono invece trasferiti all'ingrosso proprio dalla sua gemella di marca Toyota. Con la quale Swace condivide lo steso volante multifunzione, il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment da 8 pollici, con tanto di supporto sia per Apple CarPlay che per Android Auto.

HYBRID WAGON Ma il travaso principale è di tipo termodinamico. Il propulsore full hybrid di Suzuki Swace è tale e quale a quello di Corolla, comprende cioè un'unità benzina a quattro cilindri da 1,8 litri e un motore elettrico da 71 CV, per una potenza combinata di 120 CV. Il sistema è accoppiato a un cambio CVT e a tre modalità di guida - Normale, Eco e Sport - insieme a una funzione EV, che permette all'auto di funzionare in modalità solo elettrica per una manciata di chilometri.

ADAS A seconda del livello di allestimento, gli acquirenti riceveranno anche un discreto arsenale di tecnologia di sicurezza, tra cui l'assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control dinamico con guida radar, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi, l'assistenza alla segnaletica stradale e l'avviso di traffico trasversale posteriore. Ansiosi di conoscere specifiche ancor più precise, specie per l'Italia.