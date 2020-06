DEBUTTO Arriva anche in Italia Mazda CX-3 2020. Anche dopo l'introduzione di nuova CX-30, il più anziano crossover resta pur sempre l’asso nella manica con cui la Casa di Hiroshima da l’assalto al segmento dei SUV compatti da città. Pressocché inalterate forme e linee, le novità di nuova CX-3 stanno infatti tutte sottopelle, grazie a una serie di accorgimenti tecnologici che la rendono ancor più funzionale e al passo coi tempi (vedi soppressione del motore diesel). Design ricercato, materiali di qualità e soluzioni tecniche di alto livello, per Mazda CX-3 sono sempre stati d'altra parte armi con le quali rivaleggiare alla pari con le sempre più agguerrite concorrenti che popolano la galassia degli urban crossover.

ALLESTIMENTI CX-3 MY20 è proposta in 4 differenti colorazioni: Machine Gray, Soul Red Crystal, Deep Crystal Blue e pastello Arctic White. Due gli allestimenti: Executive ed Exceed. Il SUV compatto giapponese monta di serie, su entrambe le versioni, cerchi in lega da 18”, clima automatico e infotainment con schermo da 7” MZD Connect con Human Machine Interface, compatibile con le ultime versioni di Apple CarPlay e Android Auto. Per quanto riguarda i sistemi di ausilio alla guida, su nuova CX-3 troviamo di serie sensori luce/pioggia e frenata di emergenza con rilevamento pedoni, mentre la top di gamma Exceed si arricchisce di fari full LED, fascia laterale sottoporta cromata, videocamera posteriore, Active Driving Display, Smart Key, interni in tessuto/pelle e avviso di fuoriuscita dalla carreggiata.

MOTORE La novità maggiore è tuttavia l'introduzione della più recente release del 2.0 litri benzina da 121 CV Skyactiv-G, ora con disattivazione dei cilindri. A quest’ultimo è abbinato un cambio manuale 6 marce Skyactiv-MT e la trazione 2WD. L’innovativo propulsore benzina consente un abbattimento delle emissioni inquinanti e una riduzione complessiva dei consumi la cui media, stando al ciclo d’omologazione NEDC, si attesta sui 5,5 l/100 km. Scompare dall'offerta, invece, l'unità a gasolio.

PREZZI Nuova CX-3 è già ordinabile e sarà disponibile in concessionaria dal prossimo luglio, con prezzi a partire da 22.900 euro per la Executive e 24.750 euro per la top di gamma Exceed. Mazda offre inoltre la formula di acquisto “Back to Drive Pack”, l'estensione della garanzia “Mazda Best 5” e il programma di manutenzione ordinaria “Mazda Service Plus”.