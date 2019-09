Autore:

Lorenzo Centenari

BRAND NEW SUV Tornasi a parlare periodicamente di una delle auto più attese della storia recente, oltre che una delle più misteriose di sempre. Non sbarcherà sul pianeta Terra prima del 2022, eppure il primo Suv Ferrari è al centro del dibattito come se dovesse materializzarsi da un momento all'altro. In un'intervista rilasciata ad Autocar UK, il chief tecnical officer Ferrari Michael Leiters semina intriganti indizi. Non si sbottona, ma il trend è ormai piuttosto chiaro: nuovo Purosangue (che si chiami così, oppure no) sarà sia uno Sport utility mai visto prima, sia una Ferrari concettualmente tutta nuova. Ecco, in sintesi, perchè.

SE CI 6, BATTI UN COLPO Quando il soggetto del discorso è il Cavallino, non si può non iniziare dal motore. Sembra ormai certo come il Suv Ferrari adotterà una o più soluzioni ibride plug-in, ma non è affatto detto che il suo powertrain sia identico a quello che equipaggia la SF90 Stradale. Cioè non è escluso, anzi è molto probabile, che sotto il cofano anteriore pulsi un'unità completamente nuova, un propulsore turbo a 6 cilindri a V del quale a Maranello sarebbe in corso in gran segreto la progettazione. Oltre ad un V6 plug-in, possibile anche l'alternativa del V12 e possibile soprattutto che anche il 12 cilindri venga sottoposto ad inesorabile processo di elettrificazione. Che quella è la strada, piaccia o meno.

COMFORT DA CORSA Nel suo talk con Autocar, Leiters si concentra inoltre sugli interni, ovvero la sfera che più di tutte guiderà Ferrari in una dimensione nuova. Inediti saranno il design del volante e della strumentazione, così come Purosangue dedicherà un programma di infotainment anche ai passeggeri posteriori (display integrati agli schienali dei sedili della prima fila?). La sfida è insomma quella di coniugare il classico feeling sportivo di ogni prodotto della Rossa, col concetto di comfort che a sua volta il cliente si aspetta quando sale a bordo di uno sport utility di lusso. Un Suv, per farla breve, fatto non per competere con Urus e Bentayga. Ma che sia un gradino sopra.