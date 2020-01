Autore:

La Redazione

ALLESTIMENTO S-TECH Le Skoda Karoq e Kodiaq si arricchiscono dell'allestimento S-Tech, una nuova versione full optional che migliora ulteriormente la sicurezza attiva, la versatilità interna e la connettività dei SUV Skoda. Funzionalità e abitabilità delle due crossover spiccano ulteriormente in queste due versioni, che garantiscono inoltre un vantaggio cliente sul costo delle singole dotazioni del 33%.

GLI INTERNI La Karoq S-Tech è dotata di serie dei sedili posteriori Varioflex: un sistema che prevede, al posto del divano posteriore, tre sedili singoli che possono essere abbattuti o rimossi singolarmente, per un totale di 45 configurazioni diverse. Rimosso quello centrale, i due sedili posteriori più esterni possono scorrere longitudinalmente per lasciare più spazio agli occupanti.

ADAS La sicurezza attiva della Skoda Karoq S-Tech è garantita da una serie di tecnologie in grado di permettere la guida assistita di Livello 2. Sono presenti l'Adaptive Cruise Contol con frenata automatica e mantenimento della distanza di sicurezza, il Front Assist con riconoscimento dei pedoni, il Lane Assist per il mantenimento della corsia di marcia e il Side Assistant con Rear Traffic Alert per il controllo dell'angolo cieco e del traffico in arrivo durante la retromarcia. Le versioni con cambio DSG beneficiano anche della funzione Traffic Jam Assistant che, fino a 60 km/h, gestisce frenata, avanzamento e mantenimento della corsia senza bisogno dell'intervento del guidatore, che deve solo tenere le mani sul volante: per dimostrare al sistema di essere vigile.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE Di serie i fari anteriori full LED con regolazione dinamica, lavafari e fendinebbia con funzione cornering (per illuminare meglio nelle svolte). Ulteriori sistemi che migliorano la sicurezza sono il Driver Activity Assistant, ossia il sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente, e la telecamera posteriore. Sulla Karoq S-Tech gli attacchi Isofix sono presenti anche sul sedile anteriore del passeggero, oltre che su quelli posteriori laterali.

PIÙ CONNESSA Sicurezza fa anche rima con il corretto utilizzo dei dispositivi mobili: sulla nuova versione full optional viene offerta di serie la tecnologia SmartLink+ con Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink. Non mancano il navigatore satellitare Amundsen con schermo da 8” e i servizi di infotainment online.

LA KODIAQ Il modello di dimensioni maggiori, la Skoda Kodiaq S-Tech, riprende tutte le dotazioni della Karoq S-Tech a cui aggiunge la terza fila di sedili a scomparsa, che permette di trasportare fino a 7 persone.

MOTORI , PREZZI La Karoq S-Tech può essere ordinata con motori benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV, sia con cambio manuale sia con l'automatico DSG, e con propulsori diesel 1.5 TDI 115 CV manuale o DSG e 2.0 TDI 150 CV DSG con trazione integrale. La Kodiaq S-Tech è invece disponibile con il 1.5 TSI 150 CV e con il 2.0 TDI 150 CV: per entrambe le motorizzazioni si può scegliere tra il cambio manuale e l'automatico, il diesel prevede anche la trazione integrale 4x4. Il listino della Karoq S-Tech parte da 27.590 euro, quello della Kodiaq S-Tech da 31.690 euro.