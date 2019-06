Autore:

Federico Sardo

QUANDO ARRIVA Arrivano le prime foto del restyling di Skoda Kodiaq, il SUV del marchio ceco, sul mercato dal settembre 2016. È probabile che non vedremo il debutto di questo restyling fino al prossimo marzo, al Salone di Ginevra, ma è possibile vedere le prime foto spia di un prototipo impegnato in alcuni test su strada.

LE NOVITÀ Non è ancora chiarissimo quali saranno tutte le novità, ma sicuramente quelle principali che possiamo notare dalle foto nella nostra gallery sembrano concentrarsi sui paraurti anteriori e posteriori (più sportivi e massicci) e sulla fanaleria con indicatori di direzione a LED sequenziali. Possiamo scommettere anche in nuovi materiali per gli interni ed evoluzioni dal punto di vista tecnologico, soprattutto dal punto di vista della connettività.

MOTORI Secondo alcune indiscrezioni, infine, pare che la nuova Skoda Kodiaq monterà il 2.0 TDI Evo, il motore diesel più pulito del gruppo Volkswagen, e che potrebbe anche adottare un sistema ibrido plug–in. Staremo a vedere.