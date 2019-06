Autore:

Federico Sardo

TUTTE LE NOVITÀ DELLA GAMMA SKODA 2020 Novità in casa Skoda in vista del passaggio al Model Year 2020 su molte vetture della gamma. Le novità riguarderanno principalmente aggiornamenti estetici, dei sistemi di sicurezza e delle motorizzazioni. Ma andiamo a vederli nel dettaglio.

SKODA SCALA Nuova arrivata sul mercato italiano, l'offertà di Škoda Scala si arricchisce di nuove combinazioni motore/trasmissione: d'ora in poi il modello base sarà il 1.0 TSI 95 CV con cambio manuale a 5 rapporti, che in versione Ambition partirà da 19.960 euro. Si aggiungono il 1.0 TSI 115 CV ora disponibile anche con trasmissione automatica DGS a 7 rapporti (23.260 euro), e il 1.5 TSI 150 CV anche con trasmissione manuale a 6 velocità (24.460 euro).

SKODA KAROQ Per il SUV Karoq della casa ceca arriva la nuova motorizzazione 2.0 TDI 190 CV, con cambio automatico DSG e trazione integrale 4x4 a controllo elettronico di serie. Sarà disponibile nelle varianti Style (la più elegante), Sportline (la più sportiva) e Scout, con una protezione completa del sottoscocca appositamente pensata per il fuoristrada. Il listino di Skoda Karoq 2.0 TDI 190 CV DSG 4x4 parte da 37.780 euro.



NUOVA ESTETICA SUV Sia Karoq che Kodiaq, i due modelli Skoda che vanno a comporre la gamma SUV della Casa, vedranno un aggiornamento a livello estetico: proprio come le nuove Scala e Superb (e presto anche Kamiq), avranno il classico logo del portellone posteriore sostituito dal lettering Skoda. Si tratta di un cambiamento che man mano nei prossimi anni andrà a interessare tutte le vetture prodotte dall'azienda boema.

LANE ASSISTANT PER LA SICUREZZA Per quanto riguarda la sicurezza attiva, i due SUV vedranno il Blind Spot Detect del passato sostituito dal sistema Lane Assistant. Grazie a un miglioramento dei sensori radar posteriori, il nuovo Lane Assistant può monitorare l'arrivo di eventuali veicoli in arrivo fino a una distanza di 70 metri, con un miglioramento molto significativo rispetto ai 20 metri del passato. Cambierà anche l'avvertimento di pericolo grazie a un potente LED giallo di segnalazione inserito nella calotta degli specchietti retrovisori.

SKODA OCTAVIA Per quanto riguarda Octavia, la novità è che la berlina non sarà più disponibile nella versione Active, mentre la versione Ambition avrà ora la radio Bolero con display da 8” e la connettività estesa SmartLink+ entrambe di serie e senza aumenti di prezzo sul listino rispetto al passato.