Autore:

Luca Cereda

COM'E' Se si va oltre il nome, è tutta discesa. Con un colpo di spugna la Skoda Scala cancella l'antesignana Rapid e apre un nuovo capitolo nell'evoluzione del marchio, sempre più attento al design e alle tecnologie, oltre che, come da tradizione, al value for money. Che rimane un aspetto chiave per valutare l'acquisto questa berlina compatta, alternativa alle varie Ford Focus, Peugeot 308, Renault Mégane oltre che della Volkswagen Golf. Il prezzo di listino della Scala, non ancora ufficiale, dovrebbe attaccare a circa 19.000 euro.

FIRMATA In questo modello c'è anzitutto la nuova cifra stilistica della casa boema: più moderna e sportiva, come mostra quell'accenno di spoiler al posteriore. E' un design curato anche nei dettagli: il portellone, ad esempio, si può scegliere in una versione con lunotto allungato che ospita la scritta del marchio a singole lettere (una primizia di questo modello). La fanaleria è a LED di serie, sia davanti sia dietro, dove sfoggia la tipica firma a “C” del casato. A richiesta diventa Full LED.

ERA DIGITALE Negli interni si riconosce subito l'imprinting della Vision RS, la concept progenitrice della Scala. Soprattutto nella forma della plancia, più minimalista e sviluppata in orizzontale, mentre l'infotainment è posto in una sorta di vaschetta, che permette, quando si interagisce con il touchscreen (che può arrivare fino a 9,2 pollici, partendo da una misura base di 6,5) di appoggiare il polso. Dietro al volante, ecco il Virtual Cockpit: un panello da 10,25 pollici con tutti gli strumenti digitalizzati.

COMPATTA MA NON TROPPO Lo stacco con la Rapid è netto: sia per modernità sia per qualità. Il mobilio dell'abitacolo è più decorato e le superfici in materiale espanso sono più diffuse, si trovano anche sui pannelli porta. Se c'è il tetto panoramico, poi, aumenta la percezione di spazio interno. Anche se la Scala, in questo, non ha bisogno di trucchi, grazie a un passo di 265 centimetri e una lunghezza complessiva di 4,36 metri (la stessa di una Focus, di 10 cm superiore a una Golf) che ospitano bene cinque passeggeri. Larga 1,79 e alta 1,47, la nuova hatchback di Skoda ha pure un bagagliaio notevole: 467 litri ampliabili fino a 1.410 ripiegando i sedili.

CHE RADAR Buona la connettività. Con una e-SIM integrata si accede al web tramite standard LTE per fruire di servizi online di nuova generazione, per aggiornare le mappe del navigatore attraverso il cloud e accedere all'auto da remoto via smarthone, dopo aver scaricato l'app di Skoda. Aumenta anche il QI al servizio della sicurezza: il Side Assistant (optional) individua auto in fase di sorpasso fino a 70 metri di distanza, risultando più efficacie in autostrada; oltretutto integra il monitoraggio dell'uscita in retromarcia. Sempre a richiesta sono disponibili l'avviso di stanchezza del conducente, il cruise adattativo con funzione stop&go, il parcheggio automatico e la regolazione automatica degli abbaglianti. Mantenimento di corsia e anti-tamponamento con frenata d'emergenza sono invece standard.

MOTORI La Skoda Scala è proposta anche a metano, nella versione 1.0 G-Tec a benzina e gas naturale, che ha il tre cilindri nella sua configurazione meno potente (90 cv). La gamma europea comprende, lato benzina, le versioni da 95 e 115 cv dello stesso TSI oltre a un più potente (150 cv) quattro cilindri da 1.5 litri con disattivazione dei cilindri ai bassi carichi. La trasmissione? Manuale a sei marce o automatica a 7 rapporti, anche per il 1.6 TDI da 115 cv che è l'unica opzione a gasolio al momento prevista.