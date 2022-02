DS 3 Crossback Toits de Paris: l'haute couture veste il crossover francese

FASHION CAR Il mondo della moda fa sempre più rima con automotive e la collaborazione fra stilisti e costruttori auto è in costante crescita. In occasione della Milano Fashion Week, anche DS lega il suo marchio al mondo patinato delle passerelle è fa sfilare sul tappeto rosso una versione super stilosa della DS3 Crossback, la Toits de Paris, a sottolineare lo stile e la raffinatezza che contraddistingue l’haute couture della Casa francese. Come un abito sartoriale in scena a Milano, questa edizione speciale della DS 3 presenta un nuovo tocco di eleganza nella già sofisticata gamma DS. I dettagli estetici saranno sicuramente apprezzati da un pubblico attento alle raffinatezze, tanto che la DS 3 Crossback è dedicata in primis al pubblico femminile.

Nuova DS 3 Crossback Toits de Paris: ispirata ai tetti delle case parigine

CELEBRA IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO PARIGINO La versione DS 3 Crossback Toits de Paris deve questa scelta alla celebrazione di un immenso patrimonio architettonico di Parigi come i tetti delle case. Il progetto di George Haussmann che ha plasmato la città durante la seconda metà del XIX secolo, ingrandendo le piazze e trasformando quella che era una città medioevale in una capitale moderna, ha messo in luce anche le case dei cittadini Parigini. Attraverso i loro colori, le loro forme, i tetti di Parigi hanno ispirato numerosi artisti come Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Verlaine, Jacques Prévert, François Truffaut e Robert Doisneau. La DS 3 Crossback speciale celebra tutti questi artisti con un colore del tetto originale denominato Grigio Carat, da abbinare a una delle cinque sfumature, che vanno dal bianco al grigio al nero. L'esterno è caratterizzato dai badge esclusivi che mostrano lo skyline parigino e monumenti iconici come la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacro Cuore. La calandra è definita da inserti cromati, mentre al posteriore, la fascia sul portellone è in nero laccato. I cerchi in lega da 18 pollici Shangai contribuiscono a dare più carattere all’auto.

Nuova DS 3 Crossback Toits de Paris: abitacolo lussuoso e confortevoleDENTRO, DETTAGLI DI STILE Nell'abitacolo, la DS 3 Crossback “special edition” mostra attenzioni al dettaglio degne di auto super lusso, come la finitura in tre materiali sui sedili, con tessuti di pregio e cuciture a contrasto. Il cruscotto e i pannelli delle portiere sono rivestiti in materiale tecnico ed elegante, creato dall'esperienza di DS Automobiles nel progettare ambienti ricercati. Gli interni originali ed eleganti sono rivestiti in Nero Basalto e il volante in pelle pieno fiore è lavorato a mano.

Nuova DS 3 Crossback Toits de Paris: il logo identificativo della E-Tense 100% elettricaRICCA DOTAZIONE DI ACCESSORI Tra gli equipaggiamenti degni di nota troviamo i sensori di parcheggio posteriori, il climatizzatore automatico e i tergicristalli anteriori automatici nonché le tecnologie di sicurezza come il freno di sicurezza automatico, gli airbag frontali, laterali e a tendina anteriori e posteriori, il cruise control/limitatore di velocità e riconoscimento dei limiti con adattamento della velocità. La DS 3 Crossback Toits de Paris è disponibile con cinque motorizzazioni: E-TENSE 100% elettrica da 41.400 euro (ecoincentivi esclusi), benzina a partire da 27.750 euro con il tre cilindri turbo PureTech 100 CV e cambio manuale o da 130 CV e cambio automatico. Infine, il diesel che parte da 29.600 euro con il quattro cilindri BlueHDi 110 CV manuale o BlueHDi 130 CV con cambio automatico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/02/2022