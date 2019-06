Autore:

Dario Paolo Botta

SI ALZINO I VELI Da mercoledì 19 a domenica 23 giugno 2019, presso l’incantevole Parco del Valentino, avrà luogo il Salone dell’Auto di Torino, kermesse a cui la giapponese Suzuki ha deciso di non mancare. Un’occasione sui cui la Casa di Hamamatsu ha investito moltissimo, visto che proprio in quei giorni i nipponici presenteranno in anteprima nazionale alcuni nuovi prodotti, due legati al mondo dell’automobile e uno relativo alla divisione marine. Si alzeranno dunque i veli sulla nuova Suzuki Vitara Katana e sulla Suzuki Jimny GAN, entrambe speciali allestimenti appositamente realizzati per l’evento.

NON SOLO AUTO Alla presentazione delle due vetture (presso lo stand numero 26) si affiancherà il lancio del nuovo motore nautico Suzuki DF350A. Non mancheranno le sorprese per gli amanti delle due ruote, Suzuki porterà infatti al Parco del Valentino la naked sportiva Katana in edizione speciale Jindachi. Alla kermesse Suzuki sarà inoltre presente la Campionessa del Mondo di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, che in qualità di Ambasciatrice del Marchio Suzuki nella giornata di mercoledì 19 giugno dalle 17 alle 18, sarà a disposizione dei fan per una sessione di autografi e foto.

UN CIRCUITO PER GLI AMANTI DEL 4X4 Oltre alla consueta esposizione delle vetture, Suzuki ha pensato per gli amanti del fuoristrada un vero test-ride in un apposito circuito (raggiungibile dell’ingresso Villoresi), che si snoda al di fuori della cinta del Parco e nel quale gli appassionati potranno mettere alla prova le proprie abilità off-road. Diverse le vetture e le moto da scegliere per cimentarsi nello sterrato. Per quanto riguarda le auto saranno disponibili: Suzuki Jimny, Suzuki Vitara e Suzuki Swift Sport con speciale livrea ACI Rally Italia Talent 2019. Per la gioia dei motociclisti, Suzuki porterà a Torino numerosi modelli, ecco l’elenco: Suzuki Katana, Suzuki V-Strom 650 XT e 1000 XT, Suzuki SV550X TER, Suzuki GSX-S750 Yugen Carbon e GSX-S750 depotenziata per i possessori di patente A2.