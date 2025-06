Renault vision4rescue: il concept elettrico di supporto ai pompieri per le emergenze

Renault presenta vision4rescue, concept car per i servizi di emergenza con tecnologie integrate e supporto ai Vigili del Fuoco

La Renault vision4rescue è una concept car basata sulla Renault 4 E-Tech Electric (guarda la prova video di R4 E-Tech Electric), ideata per supportare le operazioni dei servizi di emergenza.

Renault vision4rescue: il concept di un veicolo elettrico di supporto ai Vigili del Fuoco

Il progetto nasce dall'esperienza pluriennale di Renault (qui, la pagina web di Renault Italia) in collaborazione con i Vigili del Fuoco di 19 paesi, avviata oltre 15 anni fa. Il prototipo è parte dell'ecosistema tecnologico sviluppato da Software République (guarda il sito ufficiale di Software République), un consorzio di sette aziende francesi specializzate in mobilità intelligente.

Un centro di comando mobile

L'obiettivo è standardizzare e coordinare le tecnologie attualmente impiegate nei soccorsi, grazie a quasi 20 soluzioni interconnesse. Il veicolo agisce come centro di comando mobile, analizzando le situazioni in tempo reale e adattando le risposte operative.

Renault vision4rescue: prototipo ad alta specializzazione per le emergenze in ambienti ostili

Soluzioni integrate di ultima generazione

Il prototipo offre dotazioni avanzate per l'assistenza in situazioni critiche, tra cui:

Drone di sorveglianza per l'analisi dall'alto

Vani portaoggetti specifici per l'equipaggiamento

Comunicazioni tramite antenna integrata nel tetto

Due schermi posteriori per il controllo operativo

Queste caratteristiche fanno della vision4rescue un veicolo multifunzione, adatto anche ad ambienti ostili o scenari post-disastro.

Renault vision4rescue: colorazione e stickers ad alta visibilità

Il design della Renault vision4rescue unisce funzionalità e segnaletica visiva tipica dei veicoli d'emergenza. La carrozzeria, rialzata di 15 mm, include un secondo motore elettrico per garantire la trazione integrale permanente. La finitura Combustion Red con dettagli fluorescenti richiama immediatamente l'urgenza operativa.

Tra gli elementi distintivi:

Scritte ''RESCUE'' e ''SAPEURS POMPIERS'' laterali

Numeri di emergenza 112 e 18 ben visibili

Estensioni parafanghi con finitura zigrinata

Luci aggiuntive e anelli di treno integrati

Le barre portatutto ospitano attrezzature dedicate, tra cui sistemi per ripristinare la comunicazione in caso di blackout.

Renault vision4rescue: il prototipo con il drone di controllo in azione

L'abitacolo del prototipo è stato progettato insieme ai Vigili del Fuoco, con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza durante le operazioni. Una barra in metallo con la scritta “Je te reçois 4 sur 4” (Ti sento forte e chiaro) funge da maniglia e supporto per i walkie-talkie. I sedili hanno rivestimenti esclusivi parzialmente in materiale riciclato con il logo dei soccorritori.

Renault vision4rescue: i display collegati al computer per comunicazioni e gestione drone

Comando operativo nel bagagliaio

Il vano posteriore è suddiviso in due livelli:

Piano superiore: scorrevole con due schermi collegati

Parte inferiore: due vani per attrezzature d'emergenza

La configurazione sfrutta la praticità della Renault 4 E-Tech Electric, con soglia di carico bassa e bagagliaio rettangolare. Il lungo portellone posteriore offre inoltre protezione dagli agenti atmosferici.

Renault vision4rescue: veicolo elettrico per migliorare rapidità ed efficacia nelle emergenze

Renault vision4rescue rappresenta un prototipo evoluto per la mobilità d'emergenza, sviluppato con un approccio collaborativo tra industria e corpi di soccorso, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e la tempestività degli interventi sul campo. Voi cosa ne pensate di questo prototipo elettrico per le emergenze? Fatecelo sapere.

Renault vision4rescue: veicolo elettrico sviluppato in collaborazione con Software République

Cos’è Renault vision4rescue?

È un prototipo basato sulla Renault 4 E-Tech Electric, pensato per supportare i servizi di emergenza con tecnologie interconnesse.

Chi ha contribuito al progetto?

Il progetto è frutto della collaborazione tra Renault, Software République e i Vigili del Fuoco di 19 paesi.

Quali tecnologie integra?

Include un drone di sorveglianza, sistemi di comunicazione, equipaggiamenti dedicati e un centro di comando mobile connesso.

Il veicolo entrerà in produzione?

Al momento, Renault vision4rescue è una concept car senza piani di produzione annunciati.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/06/2025