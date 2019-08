Autore:

Dario Paolo Botta

PRIME IMMAGINI Si fa sempre più vicino il debutto della nuova Porsche Taycan e per la prima volta, grazie alla joint venture con Apple Music, la Casa di Zuffenhausen ha rilasciato in anteprima alcune immagini degli interni della nuova super berlina full-electric che vedremo al Salone di Francoforte fra poche settimane. Dagli scatti si può apprezzare la scelta dei materiali fatta dai designer della Cavallina e la razionale raffinatezza delle linee della plancia della nuova vettura.

SCHERMO SDOPPIATO Dando un occhio agli interni si nota l’inconfondibile orologio situato al di sopra della console centrale. Mentre per quanto riguarda il sistema infotainment si intravede il display sdoppiato dal quale si controllano le principali funzionalità della vettura, dalla radio al clima fino ad arrivare alla navigazione satellitare. Sul cruscotto digitale si scorgono il tachimetro e le diverse modalità di guida: Individual, Range, Normal e due funzioni Sport.

APPLE MUSIC Grazie alla partnership con il gigante di Cupertino, Porsche è ora in grado di offrire tutti i servizi compresi nell’offerta di Apple Music, che garantisce l’accesso a una playlist interminabile di più di 50 milioni di brani, che per gli acquirenti della Taycan saranno gratuiti per 6 mesi. Potente poi l’impianto stereo firmato Burmester. Come di consueto, Porsche Taycan mette a disposizione integrazione con sistema Apple CarPlay di ultima generazione.