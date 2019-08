Autore:

Lorenzo Centenari

ÜBER PANAMERA Quando ti corre incontro, ci sta confonderla con una Panamera Turbo. Ma non appena ti da le spalle, e scorgi i quattro scarichi "uncinati", realizzi come l'esemplare che hai di fronte sia in realtà qualcosa di ancor più speciale. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, il soggetto delle foto spia che giungono a noi dal solito Nürburgring non è tuttavia opera del tuner tedesco Gemballa. La super Panamera delle immagini è invece un progetto 100% Porsche, e la fonte è attendibile. Così come ormai certo è il grado di potenza. Tenetevi forte, perché nel 2020 scende in campo una Panamera da 820 cv.

ELETTRIFICATA? Della belva di Stoccarda, probabile canto del cigno di Panamera seconda generazione (dal 2022 si passerà alla terza), ancora non si conosce il nome, né quale motore di preciso scalpiterà sotto il suo lungo cofano. Dato per scontato che la base di partenza sia il 4 litri V8 di Panamera Turbo, le speculazioni riguardano semmai il suo possibile accoppiamento con un'unità elettrica, e conseguente soluzione ibrida. Già oggi, Panamera Turbo S E-Hybrid sviluppa qualcosa come 680 cv. Esasperando la pressione del compressore e adottando un propulsore a batterie di maggiori dimensioni, il traguardo degli 820 cv non è in effetti un miraggio. Sarà prodotta in edizione limitata, e i maxi terminali lasceranno il posto a scarichi più sobri. Ma al volante sarà un razzo, e alla cassa sarà un salasso: 250.000 euro? Però che fascino, la Panamera "820 hp".