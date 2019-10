Autore:

Lorenzo Centenari

"LOW COST" Resta un affare per clienti mooolto facoltosi, tuttavia rispetto alle versioni ultrapotenti presentate a Francoforte, Porsche Taycan 4S abbassa leggermente la soglia di accesso all'auto elettrica made in Zuffenhausen. La terza variante della gamma costa 109.000 euro. Perché, ovviamente, ha qualcosa in meno rispetto a Taycan Turbo e Taycan Turbo S. Vediamo, più in dettaglio, che cosa.

IN CIFRE Come è facile immaginare, Porsche Taycan 4S raggiunge prestazioni leggermente inferiori. Sia in termini di potenza massima, sia di autonomia di marcia. L'output combinato dei due motori elettrici, uno per asse, eguaglia il valore di "soli" 530 cv, misura che cresce a 571 cv in caso di upgrade opzionale Performance Plus. A loro volta, gli accumulatori di serie si fermano alla capacità energetica di 79,2 kWh, anziché i 93,4 kWh (in opzione con pacchetto Performance Plus) delle versioni Turbo. Tradotto in chiave dinamica, Taycan 4S accelera da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi, registra una velocità massima di 250 km/h, infine viaggia con una singola ricarica per 407 km, distanza che cresce a 463 km in caso di Performance Plus.

4S DESIGN Le caratteristiche che distinguono Porsche Taycan 4S dai modelli Turbo e Turbo S includono i cerchi Tayan S Aero da 19 pollici ottimizzati per una migliore aerodinamica e le pinze dei freni di colore rosso. Altri tratti distintivi del modello sono costituiti dalla nuova geometria del sotto-paraurti anteriore, dalle soglie laterali e dal diffusore posteriore nero. I proiettori a LED con sistema PDLS Plus sono inclusi nella dotazione di serie. Non chiamatela Taycan dei poveri.