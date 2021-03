SHE IS BACK In tempi recenti vi abbiamo mostrato la Porsche 911 ACS – All-Terrain Competition Study – di Singer, una special basata sulla 964 per correre in fuoristrada. Oggi torniamo a parlare di Porsche da off-road, ma per mostrarvi gli scatti finiti in rete della prossima 992 da rally.

UNA NUOVA 959 Si chiama Project Sandbox ed è l'ultimo lavoro di Marc Gemballa. Basato sulla 911 Turbo S, sarà motorizzato RUF. Il primo elemento che richiama la Porsche vincitrice della Parigi-Dakar nel 1986 è l'ala posteriore. Questa versione, basata sulla 992, ha una presa d'aria che potrebbe far pensare alla nuova Porsche GT3 2021, ma in realtà il motore sarà il biturbo da 3,8 litri dell'ultima 911 Turbo S che, opportunamente modificato, arriverà a quota 750 CV e 930 Nm.

SOGNO PER POCHI I 10 esemplari dell'edizione lancio, già tutti venduti, saranno successivamente affiancati da 30 unità. Niente è stato ancora detto relativamente ai prezzi ma, a giudicare dallo stadio avanzato, la Porsche dei rally non dovrebbe tardare molto a debuttare.