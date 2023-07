Nissan Townstar Van L2: la versione a passo lungo sbarca in Italia

Nissan Townstar Van L2 (passo lungo) si aggiunge alla linea di veicoli commerciali leggeri (LCV) del costruttore giapponese (qui il nostro approfondimento). Con una maggiore capacità di carico e una lunghezza paragonabile a quella di un furgone di medie dimensioni, Nissan Townstar Van L2 offre ancor più versatilità. Dotato delle stesse tecnologie di Townstar Van, il nuovo modello fa un ulteriore passo avanti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle PMI (piccole e medie imprese), delle flotte aziendali e dei comuni che richiedono soluzioni di trasporto flessibili ed efficienti.

Nissan Townstar Van L2: laterale

LE DIMENSIONI La lunghezza di Townstar Van L2 è di 4,91 metri (Townstar L1 misura invece 4,49 metri). Inoltre, la porta laterale dell’L2 è più ampia della versione a passo corto, consentendo un accesso facilitato con possibilità di stipare un europallet anche di fianco e offrendo maggiore versatilità in termini di opzioni di carico. La capacità di carico è di ben 4,3-4,9 m³, un aumento significativo rispetto ai 3,3-3,9 m³ offerti dal Townstar (passo corto). Infine, la capacità di traino è di 1.500 kg, a cui si aggiunge un carico utile più elevato che passa dai 600 kg agli 800 kg della nuova variante, grazie alla sospensione posteriore rivista.

VEDI ANCHE

Nissan Townstar Van L2 in carica

A BENZINA E A BATTERIA Townstar vanta due tipi di motorizzazione: un 1.3 benzina da 130 CV da 240 Nm di coppia, conforme allo standard di emissione Euro 6d-Full, e un motore 100% elettrico da 122 CV con una coppia di 245 Nm (qui i prezzi dell'L1 elettrico). La versione a batterie monta un accumulatore da 45 kWh che consente la ricarica in corrente alternata (11/22 kW) o in corrente continua (80 kW), in grado di passare dal 15% all’80% di carica rispettivamente in 90 minuiti o 37 minuti. L’autonomia complessiva è di 275 km - che può arrivare fino a 389 km in ciclo. Townstar Van L2 è equipaggiato con una serie di dispositivi di sicurezza attiva e passiva comuni alla maggior parte dei modelli Nissan. Entrambe le versioni EV e benzina del nuovo Nissan Townstar Van L2 sono già disponibili per il pre-ordine, con prezzi a partire da 26.567 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/07/2023