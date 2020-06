RINNOVATA Al via gli ordini di nuova Skoda Octavia: la quarta generazione della best-seller boema arriva in Italia in veste rinnovata, grazie a un restyling che aggiorna forme e design. Uno stile più al passo coi tempi che non intacca però le tanto apprezzate doti di praticità e abitabilità, e che negli ultimi anni l'hanno resa uno dei modelli più popolari del Gruppo. Come di consueto nuova Skoda Octavia sarà offerta sia nella versione berlina sia in variante station wagon: quest’ultima avrà un vano posteriore con capacità di carico compresa fra i 640 e i 1.700 litri.

PIÚ SICURA Skoda Octavia 2020 nasce sulla piattaforma modulare MQB, le dimensioni sono identiche a quelle della passata generazione, ma in compenso la boema è ora ancora più tecnologica e intelligente. Nuova Octavia monta infatti di serie: Front Assistant con riconoscimento pedoni e ciclisti, il Collision Avoid Assistant, il Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia con radar ACC per il mantenimento della distanza di sicurezza e frenata automatica. Di serie anche il sistema di monitoraggio della stanchezza del conducente e il parking distance control con frenata di emergenza automatica. Su tutti gli allestimenti saranno poi presenti i proiettori LED, mentre le luci Matrix LED rimarranno optional.

E PIÚ CONNESSA A bordo, spazio al nuovo infotainment MIB3 con display touch centrale da 10”. L’eSIM LTE integrata consente di connettersi coi sistemi Care Connect e permettere di ricevere aggiornamenti software e mappe OTA (Over-The-Air), introducendo per la prima volta il servizio Functions On-Demand, per acquistare direttamente dallo store del sistema infotelematico funzionalità aggiuntive per la propria vettura.

ALLESTIMENTI, MOTORI E PREZZI Due gli allestimenti disponibili: Executive e Style. Quest’ultima aggiunge, rispetto alla prima, i cerchi da 17”, i vetri posteriori oscurati, l’illuminazione interna a LED, i rivestimenti interni in tessuto e pelle, il sistema Kessy di apertura senza chiave e la strumentazione digitale del Virtual Cockpit. Nuova Octavia viene offerta con motore benzina 1.5 TSI 150 CV manuale, con tecnologia ACT che disattiva due cilindri per ridurre i consumi, o in alternativa con il turbo Diesel 2.0 TDI da 115 CV (manuale) e da 150 CV con trasmissione automatica DSG. L’arrivo nelle concessionarie di nuova Skoda Octavia è fissato per settembre 2020 con prezzi a partire da 27.250 euro per la berlina 1.5 TSI da 150 CV manuale, che diventano 28.200 euro per il 2.0 TDI da 115 CV (manuale) e 31.200 euro per il 2.0 TDI 150 CV DSG. La variante Wagon è proposta invece con un sovrapprezzo di 1.050 euro.