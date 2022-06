Nuova Peugeot 408, appuntamento al 22 giugno. Sei 3008 SUV Coupé?

Solstizio d'estate, poi la novità della stagione, anzi dell'anno solare intero. 22 giugno 2022 la data individuata da Peugeot per la premiere mondiale del suo primo SUV coupé di sempre, benché la Casa preferisca l'espressione ''fastback''. Quale che sia l'aggettivo giusto per descriverne le forme di carrozzeria, nuova Peugeot 408 è pronta a uscire dai blocchi. Dopo il teaser del frontale delle scorse settimane, ecco altri due scatti che immortalano - in maniera ancora in parte misteriosa - cofano e tre quarti posteriore. Che del coupé crossover, le ha proprio tutte. Quasi che viene spontaneo riferirsi a nuova 408 come a...3008 SUV coupé?

VEDI ANCHE

COSA SAPPIAMO L'unveiling è dunque alle porte, produzione e vendita sono in programma invece a partire dall'autunno 2022. Notizie ufficiali circa dimensioni, soluzioni interne e motorizzazioni, sono ancora scarse. Dobbiamo perciò basarci sempre sulle indiscrezioni accumulate nel corso dei mesi, oltre che su una manciata di spy shot furtivamente conquistati durante l'inverno. Lunga circa 4 metri e 50, nuova 408 è molto probabilmente basata sull'ultima evoluzione della piattaforma EMP2, proprio come Peugeot 308, DS 4 e Opel Astra. Ciò la rende compatibile sia con i propulsori ibridi plug-in, sia con una eventuale declinazione 100% elettrica. Ogni riserva verrà sciolta il giorno X.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/06/2022