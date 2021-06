NUOVA ASTRA QUASI PRONTA AL DEBUTTO Ecco a voi le prime immagini ufficiali della nuova Opel Astra, in vista della sua presentazione entro la fine dell'anno. Il costruttore sta mettendo a punto gli ultimi dettagli alla ottava generazione della rivale storica di Ford Focus e, tanto per giocare in casa, di Peugeot 308. La nuova Astra sarà costruita a Russelsheim, in Germania, sia in versione berlina sia in versione station wagon Sports Tourer e sarà basata sulla piattaforma EMP2 di Stellantis, utilizzata anche per la cugina francese.

DETTAGLI CHE CONTANO Le immagini teaser mostrano che la nuova macchina adotterà il design della griglia Vizor, e dei fari IntelliLux LED allineando lo stile con la Corsa, e la Mokka. Infatti, il lavoro di progettazione per la nuova Astra interpreta alla perfezione il concetto “Bold and Pure” del brand tedesco, sottolineato anche dalla zona posteriore, che prende ampio spunto dal design dei modelli più nuovi. Il logo Astra a tutta lunghezza sul portellone del vano bagagli, per esempio, è un tema stilistico già visto sul lato B della Mokka. La nuova Astra sarà disponibile con differenti motorizzazioni, compresa una soluzione plug-in hybrid, perfettamente adattabile alla piattaforma EMP2, che sarà offerta insieme ai motori a benzina e diesel. Nella soluzione elettrificata alla spina è molto probabile che l'Astra sarà offerta in due varianti: un modello a trazione anteriore e uno più sportivo con trazione integrale e più potente, che potrebbe erogare circa 300 CV.

INTERNI SUPER TECNOLOGICI Le immagini dell’abitacolo mostrano i display del cockpit digitale “Pure Panel”, con superficie completamente vetrata e che utilizza due pannelli widescreen “con un formato orientato verso il conducente”, limitando i controlli fisici “alle funzioni principali”. La qualità percepita in abitacolo viene ulteriormente esaltata dalla forma e dai materiali utilizzati per il nuovo volante e dai sedili anteriori ergonomici, un classico punto di forza del marchio Opel. Non resta che attendere ancora un po’ per vedere meglio forme, misure e proporzioni della nuova Astra, che avrà il compito di replicare il successo delle generazioni precedenti in un segmento davvero molto combattuto.