TUTTO PRONTO Lo avevamo anticipato a marzo: Nissan Ariya, allora concept, sarebbe potuto diventare un'auto di serie. Così è stato, anche se all'epoca si pensava potesse essere l'erede della Qashqai. Oggi Nissan svela la versione definitiva del SUV elettrico compatto con un video teaser (lo trovate nella gallery), in attesa della presentazione mondiale in streaming.

LA DIRETTA Il debutto mondiale della nuova Nissan Ariya è fissato per mercoledì 15 luglio alle 7, con la presentazione che avrà una durata di circa 45 minuti. Non propriamente un orario comodissimo per il pubblico europeo, ma si trasmette dal Giappone. Il link per la diretta streaming lo trovate cliccando qui.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY Il SUV elettrico compatto Ariya incarna perfettamente la visione di Nissan Intellingent Mobility, con tecnologie elettriche e opzioni smart in grado di offrire esperienze di mobilità adattiva, al fine di limitare al massimo rischi ed emissioni. Per scoprire fino a che punto Nissan si sia spinta con Ariya, dovremo aspettare la prossima settimana.