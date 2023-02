Come cambia la nuova Defender SVX: le prime foto

Il misterioso prototipo che vedete nella fotogallery sembra suggerire che Land Rover stia preparando una versione ancora più prestazionale della Defender V8, probabilmente da proporre con il logo SVX sul portellone. Il muletto mette in mostra passaruota allargati, sospensioni rialzate e pneumatici BFGoodrich specifici da fuoristrada.

Nuova Land Rover Defender SVX 2024, dettaglio delle gomme BFgoodrich

IL DILEMMA DEL MOTORE Sono i quattro scarichi a suggerire che sotto al cofano possa trovarsi un propulsore V8, ma ciò che non sappiamo, almeno per ora, è di quale V8 si tratti. Nella gamma Defender c'è già un modello con l'otto cilindri sovralimentato da 5,0 litri e 525 CV di Jaguar Land Rover. Tuttavia, Land Rover ha anche iniziato a proporre su Range Rover un V8 biturbo da 4,4 litri di origine BMW, capace di erogare 530 CV. Basteranno per meritarsi il blasone SVX?

Nuova Land Rover Defender SVX 2024, lo scarico a 4 terminali suggerisce che il motore sia V8

QUANDO POTREBBE ARRIVARE Dal grado di maturità del prototipo, si direbbe che il nostro (per ora ipotetico) Defender SVX debba essere svelato già nel corso del 2023 per verire poi proposto come modello 2024. Il che vuol dire che non ci vorrà molto per saperne di più: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/02/2023