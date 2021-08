Esagerata nell'uso in pista, eppure pratica, spaziosa, confortevole: la Honda Civic Type R (qui la nostra ultima prova) è un'auto eccezionale. Forse ha un look un po' difficile, troppo carico per i gusti italiani. Forse è anche per quello, oltre che per il superbollo, se se ne vedono così poche in giro. Certo, i tempi erano diversi, ma volete mettere con la cara vecchia Honda Integra Type-R? Ancora qualcuna si incontra per strada, anche se il modello è ultra ventennale. Ebbene, dei rendering rilanciano l'ipotesi di un ritorno in grande stile. Non sono ufficiali e dunque non vanno presi come un indizio che una nuova Integra Type-R 2022 sia in preparazione, ma se vi dicessi che quei rendering sembrano basati su delle foto spia di prototipi che già circolano negli USA?

I RUMOR I rendering qui sopra vengono dalla pagina Instagram del designer automobilistico Jordan Rubinstein Towler, mentre le foto spia da Autoindustriya.com. Le voci della rinascita dell'Integra hanno cominciato a circolare nel 2020, quando era trapelato un documento della divisione premium di Honda - la Acura - in cui si faceva cenno a ''una nuova berlina compatta Type S''. Vero: la Integra che tutti noi ricordiamo era una coupé, ma è anche vero che i modelli di prima e di seconda generazione erano disponibili in forma di berlina. Con la nuova Honda Civic in arrivo a settembre e i muletti della Type R già avvistati, la Type S di cui parlava Acura potrebbe benissimo essere una versione sportiveggiante e meno estrema di quest'ultima. Ma guardate bene la foto spia qui sotto e ditemi se questo prototipo, che certo con la Civic non c'entra nulla, non sarebbe perfetta per ricavarci una Integra Type R rediviva?

ESTERNI TOP, INTERNI FLOP I rendering di @jrubinsteintowler ci si avvicinano molto, per la forma a cuneo, per il profilo del tetto, per le luci sottili. Dei rendering non convinono gli interni. Volante e plancia sono troppo squadrati, poco avvolgenti e anche troppo leggeri nell'aspetto in confronto alla presenza degli esterni. Questi ultimi, però, sono da favola. Sprizzano dinamismo da ogni spigolo, da ogni superficie, con una caratterizzazione misurata che - come dimostra la scuola inglese - è pronta a sfidare i decenni con la stessa sicurezza di una top model anni 80. L'Integra Type R manca dai listini dal 2006 e non è detto che ci siano gli estremi per rilanciare il nome. Ma scommettiamo che se un'ipotetica Type R coupé la fanno così, da noi ne vendono molte di più dell'attuale Civic?