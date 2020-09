LUCI NASCOSTE Un frontale caratterizzato dai particolarissimi fari, chiamati Parametric Hidden Lights e un abitacolo battezzato dual cockpit, che vuole offrire a ciascuno uno spazio personalizzato e ottimizzato in chiave high-tech: sono questi i tratti salienti della nuova Hyundai Tucson 2021, che per rilanciare la sfida tra i SUV di medie dimensioni - qulli attorno ai quattro metri e mezzo di lunghezza, per capirci - si presenta cresciuto e con linee decisamente alla moda. Di certo la nuova hyundai sarà più grande e più larga rispetto al modello della generazione precedente, il che potrebbe indicare come rivali le varie Ford Kuga (qui la prova), Honda CR-V, Mazda CX-5 e Toyota Rav4: al netto di motori, trasmissioni e prezzi, che non sono stati ancora dichiarati ufficialmente.

LINEE DA SUV COUPÈ Per vincere la sfida, la nuova Tucson punta su linee più filanti e proporzioni ispirate al mondo delle coupé. Il cofano è lungo e gli sbalzi corti, su un passo allungato che avvantaggia tanto il dinamismo delle forme quanto l'abitabilità interna. ''Il design avanzato e sperimentale di Tucson è fedele al suo spirito pionieristico e alza la posta in gioco nel segmento più competitivo del settore'', dice SangYup Lee, Senior Vice President e capo dello Hyundai Global Design Center.

IN ATTESA DELLA DIRETTA L'abitacolo, battezzato Interspace, fa a meno del classico alloggiamento del quadro strumenti per una visualizzazione del cruscotto più bassa, che consente superfici più pulite, ''mentre forme morbide e stratificate amplificano ancor più la sensazione di spaziosità'', dice la Casa. La parte alta del cruscotto trova continuità nella linea dei pannelli porta, per avvolgere i passeggeri come in una profonda gola, mentre le forme sinuose della console centrale si ispirano alle cascate. Due finiture argentate scorrono fino alle portiere posteriori, per proseguire il gioco della continuità di linee, legandosi a materiali ''di qualità accuratamente stratificati in toni neutri complementari'', dice Hyundai. Il lancio vero e proprio avverrà il 15 settembre: tornate a trovarci per guardare insieme la presentazione in diretta video!