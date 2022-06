Come prima, più di prima: debutta il restyling di DS 7

Cambia volto, ma non anima, il grande SUV premium francese che ha debuttato nel 2017 (qui la nostra prova della versione plug-in), e si prepara finalmente a un doveroso restyling. Andiamo a vederla più da vicino.

Nuova DS 7: visuale frontale

Le novità di DS 7 riguardano principalmente muso e posteriore: il primo è stato completamente ridisegnato, e presenta ora una griglia di dimensioni maggiori, che prosegue idealmente nella presa d’aria inferiore. Sparisce la cornice cromata, mentre sono rimasti i fascioni cromati sotto i gruppi ottici anteriori. Le luci a matrice di LED, oltre che un nuovo disegno, portano in dote una maggiore profondità visiva, che arriva fino a 380 metri. Rinnovati anche i gruppi ottici posteriori, con motivo a effetto vortice, più sottili e collegati tra loro da una finitura metallica scura, che prende il posto della striscia cromata del modello precedente (al suo interno, la scritta “Crossback” è stata sostituita da “DS Automobiles”). Riviste leggermente anche le linee del portellone e del logo.

Nuova DS 7 2022, la nuova firma luminosa

DS LIGHT VEIL Le luci diurne richiamano quelle viste sui prototipi DS X E-Tense e DS Aero Sport Lounge, e presentano una luce di marcia diurna verticale affiancata da altri quattro elementi luminosi, costituiti da ben 33 LED. L’originale risultato è stato ottenuto incidendo al laser la superficie in policarbonato che ospita gli elementi luminosi, analogamente a quanto visto sul prototipo di Kia EV9.

Nuova DS 7 2022, i gruppi ottici posteriori di nuovo disegno

VISTA DI LATO Invariato il profilo laterale, con l’unica eccezione dei nuovi cerchi in lega Edinburgh e Silverstone da 19 pollici, con inserti in plastica che migliorano l'efficienza aerodinamica dell’auto, e un disegno che li fa sembrare ancora più grandi. I nuovi cerchi Brooklyn da 21 pollici sono invece esclusivi per la versione E-Tense 4x4 da 360 CV. Su richiesta, cornici dei finestrini e barre sul tetto sono in color nero lucido invece che cromate.

Nuova DS 7 2022, interni rinnovati nei materiali

Più di sostanza che di apparenza le novità nell’abitacolo di DS 7, invariato rispetto al modello che va a sostituire. Cambia però la scelta dei materiali, ancora più pregiati ed esclusivi, a cominciare da quelli dell’allestimento top di gamma Opera, proposto con due colori di pelle Nappa, Nero Basalto e Grigio Perla. Nuovi anche i rivestimenti di cruscotto e pannelli porta, privi di cuciture e giunture a vista.

Nuova DS 7 2022, i rivestimenti dei sedili

PELLE PER TUTTI Gli interni dell’allestimento Rivoli hanno invece rivestimenti in pelle Claudia, con grana più pronunciata, e finiture color Nero Basalto con cuciture a contrasto. Nella più sportiva Performance Line il nero è più intenso, e i sedili sono in Alcantara con cuciture Gold e Carmine, che sottolineano la vocazioen dinamica dell’auto. Per tutti i modelli, disponibile di serie l’illuminazione ambientale personalizzabile.

VEDI ANCHE

ANCORA PIÙ COMODI I sedili sono in gommapiuma ad alta densità, con una quantità di materiale superiore a quella di un sedile classico, a tutto vantaggio del comfort di chi ci siede sopra. Come visto anche sull’ammiraglia DS 9, le sedute prevedono funzioni di massaggio a otto punti, riscaldamento e raffreddamento.

La plancia di DS 7 è dominata dal grande schermo centrale da 12” ad alta risoluzione, al cui interno gira l’ultima versione dell’infotainment della casa francese, con un’interfaccia rivista, configurabile e più veloce nel rispondere agli input dell’utente (aiutata anche dal riconoscimento vocale naturale). Di serie anche Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Nuova DS 7 2022, nuovo l'infotainment di bordo

PER GUIDARE MEGLIO Come sulla berlina DS 9, anche su DS 7 debutta la tecnologia DS Active Scan Suspension, che utilizza una telecamera nella parte anteriore dell’auto per “leggere” la strada e regolare di conseguenza la taratura di ogni singola ruota. DS Night Vision è invece una telecamera a infrarossi che sorveglia la carreggiata e i lati della strada per rilevare ciclisti, pedoni e animali a una distanza massima di 100 metri, al buio. A questo si aggiungono il monitoraggio della stanchezza del conducente (tramite due telecamere in abitacolo) e la guida assistita di secondo livello.

Nuova DS 7: visuale laterale

Invariate le motorizzazioni termiche già in gamma, che contemplano il benzina PureTech da 180 CV e il BlueHDi turbodiesel da 131 CV. Al di fuori dell’Europa l’auto sarà venduta anche con motori a benzina PureTech da 130, 215 e 225 cavalli. Il cuore dell’offerta, come già accade oggi, batte nei powertrain ibridi plug-in, disponibili con tre diverse potenze: il 225 e il 300 CV già a listino, e l’inedito propulsore da 360 CV.

DS 7 E-Tense 225 combina il PureTech 180 con un motore elettrico da 110 cavalli , abbinati a un cambio automatico a otto rapporti e trasmissione sulle sole ruote anteriori

combina il PureTech 180 con un , abbinati a un cambio automatico a otto rapporti e trasmissione sulle sole ruote anteriori DS 7 E-Tense 4x4 300 e la nuova DS 7 E-Tense 4x4 360 partono da un motore PureTech 200 a cui sono abbinate due unità elettriche, una per asse, da 110 e 112 CV rispettivamente

La batteria ha una capacità di 14,2 kWh, che consente un’autonomia in elettrico fino a 65 chilometri a emissioni zero nel ciclo misto WLTP, e fino a 81 chilometri nel ciclo urbano. Il caricatore di bordo ha una potenza di 7,4 kW, che permette una ricarica in circa due ore.

Nuova DS 7 2022, il badge dell'allestimento Opera

TRATTAMENTO SPECIALE La versione DS 7 E-Tense 4x4 360 è stata messa a punto dal team DS Performance: scatta da zero a cento km/h in 5,6 secondi, e prevede un miglior recupero dell’energia in frenata. Il telaio è ribassato di 15 mm, la carreggiata più larga (+24 mm all'anteriore, +10 mm al posteriore) e i freni anteriori hanno dischi da 380 millimetri di diametro con pinze DS Performance.

Nuova DS 7 2022, le nuove ruote da 18

Nuova DS 7 è prodotta negli stabilimenti di Mulhouse, in Francia. Le prenotazioni del nuovo modello apriranno nel corso dell’estate, mentre sarà possibile vederla dal vivo nelle concessionarie DS a partire da settembre. Ordini e consegne possono essere effettuati direttamente online. Per il debutto della nuova motorizzazione, DS 7 E-Tense 4x4 360 sarà disponibile in edizione limitata La Première: dettagli esterni in nero lucido, badge esclusivi, interni in Nero Basalto e Grigio Perla, cavi di ricarica (modalità 2 e modalità 3) di serie. Per gli ordini effettuati online, in aggiunta l’estensione di garanzia e una wallbox domestica. Prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/06/2022