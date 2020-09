PREVIEW Le consegne inizieranno solo successivamente, tuttavia nuova C4, in particolare la variante full electric, mostra il proprio amore per l'Italia ancora prima di essere su strada in modo definitivo. Risale al 21 e 22 settembre scorsi, all'Autodromo di Vallelunga, la sesta edizione del Fleet Motor Day, la manifestazione dedicata al mondo delle flotte aziendali, organizzata dal magazine specializzato Fleet Magazine con il patrocinio di Aniasa, dell’Osservatorio Top Thousand e di Unrae. E a dimostrazione dell’importanza che ricopre per Citroën il mercato B2B, ecco in anteprima nazionale proprio nuova Citroën ë-C4 -100% ëlectric. Va da sé che la sua partecipazione, agli occhi degli 800 partecipanti di cui 250 Fleet e Mobility manager, non è passata affatto inosservata.

BUSINESS PLAN Per Citroen, la manifestazione è stata in generale anche l’occasione per presentare al mondo delle flotte il proprio attuale percorso di elettrificazione, alias ''Citroën goes Ëlectric for all'': nuova ë-C4 - 100% ëlectric, ma anche Ami, ë-Jumpy, nuovo ë-Jumper - 100% ëlectric, ë-SpaceTourer, infine il SUV C5 Aircross Hybrid. Proprio l'edizione plug-in hybrid di C5 Aircross è stato protagonista dei test drive lungo i percorsi dedicati in pista per comprenderne al meglio il comfort eccezionale garantito dall’isolamento dei vetri anteriori stratificati, dalle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressiv e dai sedili Advanced Comfort, a cui si aggiunge tutto il piacere della guida fluida e silenziosa in modalità 100% elettrica.