L’AMMIRAGLIA SI FA IN TRE La lunga tradizione di Citroën nel segmento D, quello delle ammiraglie, si era interrotta nel 2017 con l’uscita di scena della C5 berlina e station wagon. La Casa del Double Chevron vanta un passato luminoso grazie a modelli iconici come la CX, la DS, la XM, la C6 ma oggi il filo si riallaccia poiché la maison francese torna con un modello tutto nuovo. Infatti, la C5 toglie il vestito da sport utility della Aircross per indossare quello da fastback: un po’ berlina, un po’ station wagon e, perché no, ancora un po’ SUV aggiungendo, però, la lettera X. Si chiama C5 X e sintetizza, appunto, il meglio di tre mondi apparentemente poco compatibili.

Il look è originale, come Citroën ci ha abituato, e si ispira a quello della C4 di ultima generazione. Infatti, dell’audace crossover ritroviamo lo stile dei proiettori anteriori e posteriori full LED, la moderata altezza da terra e il taglio inclinato del tetto, che chiude nel portellone in coda. Lunga 4,81 metri, larga 1,87 metri e alta 1,49 metri, la C5 X offre tanto spazio a bordo, grazie anche al passo di ben 2,79 metri. Il bagagliaio ha una capacità da 545 a 1.640 litri: un buon volume in rapporto alle dimensioni della macchina, inoltre è ben sfruttabile grazie al perimetro regolare, pur con una soglia di accesso un po’ alta.

Una volta a bordo l’anima da SUV si ritrova grazie alla seduta quasi panoramica, tuttavia l’occhio è attratto dalla luminosità e dall’eleganza degli interni, dalla robustezza dei materiali e dalla generale percezione di comfort che offre la C5 X. La cosa migliore è toccare con mano i rivestimenti, apprezzare la cura degli assemblaggi e vi assicuro che non hanno nulla da invidiare ai modelli cosiddetti premium. Naturalmente anche la nuova C5 X sfrutta tutto il know-how della filosofia Advanced Comfort di Citroën.

POLTRONCINE DI PRIMA CLASSE A partire dai sedili, che sono delle vere e proprie poltroncine per un viaggio in totale relax, fino alla vetratura isolante per ridurre al massimo i rumori provenienti dall’esterno. La plancia è lineare: c’è il quadro strumenti digitale integrato dall’head up display con visualizzazione delle indicazioni in 3D e proiettato sul parabrezza in un’area di ben 21”. Più a destra, il tablet da 12” del sistema multimediale. Ormai è chiaro, il comfort e la praticità passano dalla digitalizzazione, ma mi piace trovare anche comandi analogici per climatizzatore, autoradio e setup della macchina.

Il sistema infotainment si chiama My Citroën Drive Plus, è compatibile con Apple CarPlay e Andorid Auto in modalità wireless oltre a essere sempre connesso al web per tutti i servizi da remoto. Non mancano 4 prese USB, comandi vocali e la ricarica a induzione per il cellulare. Secondo me, l’idea di creare un’auto per viaggiare nel più completo relax, come affermato da Citroën, è centrata in pieno, ma bisogna prima guidarla per confermare. Diciamo che le premesse ci sono tutte.

E a proposito di viaggiare, la gamma motori della C5 X prevede unità turbo-benzina di tipo convenzionale, oltre alla versione plug-in hybrid da 225 CV e oltre 50 km di autonomia a zero emissioni. Niente diesel, sacrificato sull’altare della lotta all’inquinamento o della… demagogia politica, ma chiamatela come volete. La C5 X PHEV sarà equipaggiata con sospensioni adattive a controllo elettronico per esaltarne le doti di comfort, i modelli con motore a combustione monteranno un più tradizionale sistema idraulico PHC (Progressive Hydraulic Cushions) come quello della C4 e della C5 Aircross.

Lato sicurezza, troviamo la guida assistita di livello 2 Highway Driver Assist, che tra gli altri integra il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza, il mantenimento attivo della carreggiata, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’allerta di pericolo posteriore e la telecamera a 360°. Apertura ordini e prime consegne entro la fine del 2021, versioni e prezzi ancora da definire.