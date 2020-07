IN ARRIVO BMW iX3, versione elettrica del SUV medio della Casa di Monaco, è in procinto di arrivare in mezzo a noi. A dare la notizia è la stessa BMW, che presenterà l'ultimo arrivato in diretta streaming martedì 14 luglio alle ore 10. Per non perdersi il reveal di nuova BMW iX3 , basta cliccare sul video qui sotto.

BMW IX3: COSA SAPPIAMO Pacco batterie da 74 kWh, 440 km di autonomia (ciclo WLTP), motore posteriore da 286 CV e 400 Nm di coppia. Questa BMW iX3 in pillole: per sapere tutto il resto basta attendere soltanto qualche giorno.