LEAKED! Ci siamo quasi, si direbbe: i lavori per dare al nuovo SUV elettrico BMW iX3 il suo aspetto definitivo proseguono, come documentano le ultime foto spia che trovate nella fotogallery. Nel frattempo, come spesso accade in questi casi, su Internet trapelano quelle che potrebbero essere le immagini definitive della nuova auto elettrica della Casa dell'Elica. A pubblicarle, su una pagina Instagram con due soli post e che quindi sembra stata creata apposta, è l'utente scott26.unofficial. C'è da fidarsi?

È LEI O NON È LEI? Basta un confronto con le foto spia per capire che le immagini apparse in rete - parlare di sfuggite in questi casi sembra ingenuo - sono credibili. Le forme generali del veicolo sono coerenti con quelle delle nostre foto spia e le finiture sono proprio ciò che ci si aspetta da un'EV. Niente tubi di scarico, e ci siamo, ma anche quei tocchi di colore blu che richiamano al mondo degli elettroni. Per non parlare (anzi, parliamone!) dei cerchi semi-lenticolari che spesso sulle auto elettriche sono deputati a migliorare l'aerodinamica e a dare al tutto un look più futuristico.

LANCIO IMMINENTE Tutto fa pensare che le foto finite su Instagram facciano parte di un set di immagini realizzate in vista del lancio ufficiale, che quindi non dovrebbe tardare troppo. Non è un segreto che l'inizio della produzione dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, anche se il modello in sé verrà distribuito nei vari mercati nel 2021.

LA SCHEDA TECNICA Cosa c'è sotto? Come vi avevamo già anticipato, la iX3 avrà un pacco batterie da 74 kWh in grado di darle 440 km di autonomia nel ciclo WLTP. Il motore, montato posteriormente, è accreditato di 286 CV di potenza e 400 Nm di coppia e per ora non sono giunte notizie di una versione a trazione integrale. La BMW iX3 verrà prodotta in Cina nell'ambito della joint venture BMW/Brilliance.