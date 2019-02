Autore:

Marco Rocca

TEDESCA CONTRO LE TEDESCHE Per la verità il nome ancora non si conosce. Qualcuno ipotizza Audi Q4, altri pensano sia Audi Q3 Sportback. La morale della favola, però, è che il nuovo SUV della Casa dei Quattri Anelli è nato per fare concorrenza alla BMW X2 e alla nuova GLA (che vedremo a breve). Parliamo quindi di un SUV compatto, intorno a 4,40 metri, con motori diesel e benzina e trazione anche integrale.

CON 400 CAVALLI Ma la Q4 o Q3 Sportback si spinge oltre. Quella che vedete in foto dovrebbe essere la versione RS Q4 ovvero quella cattiva. Da cosa si capisce? Osservate con attenzione quanto sono grandi i dischi anteriori e date anche un occhio al doppio terminale di scarico ovale, segno distintivo della famiglia RS. Si vociferano la bellezza di 400 cavalli sprigionati da un 2.5 litri.

QUANDO ARRIVA? Al di là della versione super pimpata ci saranno anche versioni "normali" con prezzi più abbordabili e motori meno assetati. Ad ogni modo al momento si sa pochissimo. Dovremmo aspettari i prossimi sviluppi per riaggiornarci su data di arrivo e prezzi.