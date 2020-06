DALLA PISTA ALLA STRADA A partire dal prossimo luglio, il nuovo GP Pack porta il fascino della Mini di serie più potente di sempre (Mini JCW GP) a bordo di Mini John Cooper Works. L’inglesina si fa dunque ancora più esclusiva grazie a nuovi elementi dal gusto spiccatamente racing. Il GP Pack porta infatti in dote una serie di accessori pensati per personalizzare ancor di più il look della vettura, mantenendo invariate le caratteristiche tecniche e il motore da 2.0 litri da 231 CV. Un pacchetto estetico che rafforza dunque la vocazione corsaiola conferendo alla 3 porte di Oxford ancora più carattere e personalità.

COSA CAMBIA? Mini John Cooper Works con GP Pack si distingue dalla versione standard per la tinta Racing Grey metallizzato in abbinamento al tettuccio grigio Melting Silver. Una colorazione quest’ultima ripresa anche sulle calotte dei retrovisori. Il nero domina invece sulla griglia anteriore, attraversata da un vistoso listello color Chili Red. Scuriti anche l’air scoop frontale, le cornici delle luci a LED e lo sportello del carburante. Scelte cromatiche che rispecchiano in tutto e per tutto quelle della più prestante Mini JCW GP da 306 CV. Mini John Cooper Works GP Pack monta cerchi in lega leggera da 18” a 5 razze con coprimozzo dedicato. Non possono poi mancare finiture in carbonio, che rivestono le maniglie delle portiere e la fascia al centro del portellone posteriore.

GLI INTERNI In abitacolo spiccano i sedili sportivi in pelle Dinamica con logo GP, tappetini con cuciture rosse a contrasto, battitacco specifici ed elementi in metallo stampati in 3D per leva del cambio e paddle dietro al volante. Il freno a mano è invece rivestito con un mix di Alcantara e fibra di carbonio. Come sulla più potente versione da 306 CV la trasmissione è automatica e si basa sul sistema Steptronic 8 rapporti. Per conoscere i prezzi del GP Pack di Mini John Cooper Works sarà necessario attendere ancora qualche settimana.