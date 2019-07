Autore:

Dario Paolo Botta

ANCORA PIÚ RICCA Mercedes Classe B si aggiorna con l’arrivo della nuova serie speciale Sport Extra. Si tratta di un pacchetto esclusivo che amplia l’offerta tecnologica dell’allestimento Sport Plus. Un upgrade che porta in dote aggiornamenti al sistema di infotaiment e importanti miglioramenti per la sicurezza di guida. Sale a bordo di Mercedes Classe B il pacchetto TECH che include il display diagonale ad alta risoluzione da 10,25” abbinato all’innovativa funzione “realtà aumentata”, Mirror Pack con specchietti laterali richiudibili elettronicamente e Park Assist PARKTRONIC.

GUIDA IMMERSIVA L’infotaimant è ancora più sorprendente, grazie alle nuove capacità del sistema MBUX. Per la prima volta il mondo virtuale entra con prepotenza all’interno dell’abitacolo, grazie a una piccola telecamera montata nel parabrezza, che proietta istantaneamente sul display immagini in tempo reale dello spazio che circonda la vettura, con l’aggiunta di grafici e dati che possono tornare utili durante la guida. I comandi vocali possono essere attivati comodamente dal volante multifunzionale in pelle, in tinta con le ricercate sellerie Artico abbinate ai rivestimenti in tessuto nero.

LA SOSTANZA NON CAMBIA All’esterno, piccole modifiche estetiche che riguardano la calandra con mascherina a doppia lamella verniciata in argento e i nuovi proiettori LED High Performance. Al posteriore spiccano i terminali di scarico a vista, mentre sulla cintura laterale e sui finestrini risaltano i listelli cromati. Classe B Sport Extra monta inoltre cerchi da 17 pollici a 10 razze dall’aspetto racing.

MOTORI E PREZZO Il pacchetto Sport Extra è disponibile solo sulle motorizzazioni 180d a gasolio e 180 benzina, rispettivamente da 116 CV e 260 Nm di coppia massima e 136 CV e 200 Nm. Abbinati a entrambi i propulsori, un cambio manuale a 6 marce o, a richiesta, un automatico doppia frizione 7G-DCT. Classe B serie speciale Sport Extra è già nei concessionari a partire da 29.370 euro.