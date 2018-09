Autore:

Giulia Fermani

LIMITED EDITION SOLO PER L'ITALIA La Casa della Stella ha presentato, per i clienti italiani "high performance", la linea Mercedes-AMG Race Edition. Riservata a CLA 45 AMG, C Coupé 43 AMG e GLE Coupé 43 AMG, la Limited Edition è una serie limitata disponibile per il solo mercato italiano. Tutte 4MATIC, le versioni Race Edition sono sportive, in pieno stile AMG, ma non estreme. ​Eccole nel dettaglio.

TRE VERSIONI Disponibile per CLA 45 AMG, C Coupé 43 AMG e GLE Coupé 43 AMG, l'allestimento Race Edition porta in dote per ognuna caratteristiche diverse. La CLA, con pacchetto Dynamic Plus, è realizzata in Argento Polare, con e cerchi in lega da 19 pollici. All'interno, il Parking Pilot con Parktronic, il COMAND Online, la Radio Digitale e le luci ambient. Un pacchetto esclusivo per un vantaggio al cliente di ben 4.000 euro.

ANCHE GLE COUPE' Il Pacchetto Carbonio AMG, insieme al Pacchetto Night, ai cerchi da 19 pollici e alla colorazione Grigio Selenite porta la C 43 AMG al livello 2.0. Il motore è il consueto V6 biturbo, qui esaltato da scarichi Performance e l’offerta tecnologica con Radio Digitale, Parking assist con telecamera a 360° e Sound System Surround Burmester. Tanti accessori a un prezzo più conveniente: 3.500 euro. Nuovi cerchi da 22 AMG, vernice Grigio Selenite, Night Package, pedane laterali per il Suv Coupé GLE Coupé 43 AMG in versione Race Edition. Qui, le dotazioni tecnologiche ed estetica fanno mettere mano al portafogli con un vantaggio cliente di 4.900 euro.