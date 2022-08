Mazda CX-60, boom di preordini. Nelle concessionarie a settembre

Due mesi in giro per l’Italia per presentarsi ai clienti: oltre 600 gli ordini del primo SUV plug-in giapponese (che abbiamo già guidato)

L’abbiamo guidato in anteprima per le strade del Portogallo qualche mese fa, e dal 20 giugno ha girato 61 città italiane, tra un concessionario e l’altro, per farsi conoscere da oltre 2.500 clienti. Stiamo parlando di Mazda CX-60, il primo SUV ibrido plug-in della casa giapponese, che verrà lanciato ufficialmente sul mercato italiano il prossimo settembre.

Nuova Mazda CX-60: arriverà anche con il nuovo sei cilindri in linea 3.3 diesel

BOOM DI VENDITE Un’auto che già nell’esemplare di pre-produzione che abbiamo guidato ci ha fatto un’ottima impressione, per dinamica di guida e qualità degli interni, e che avvicina Mazda alle concorrenti premium provenienti dalla Germania. Un’auto che è piaciuta anche a chi è andato a vederla nei concessionari Mazda: nei cinque mesi trascorsi dalla sua presentazione sono già stati raggiunti gli obiettivi di vendita per tutto il 2022, con oltre seicento CX-60 ordinate, e che portano a 11.600 le unità vendute in Europa fino a questo momento.

Nuova Mazda CX-60: l'abitacolo

ANCHE DIESELONE Oltre alla versione ibrida plug-in, Mazda CX-60 può essere ordinata anche con il nuovo motore diesel e-Skyactiv D a sei cilindri in linea da 3.3 litri, che arriverà nei saloni a gennaio del prossimo anno 2023.

Nuova Mazda CX-60: già più di 600 gli ordini chiusi a fine luglio

LE OFFERTE Chi deciderà di acquistare Mazda CX-60 entro il 31 agosto potrà approfittare dell’offerta attualmente disponibile, chiamata “Première Choice”, che offre gratuitamente il pacchetto “Convenience & Sound Pack” (del valore di 2.900 euro) e i primi tre tagliandi di manutenzione programmata.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/08/2022